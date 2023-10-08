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الترفيه

«كان لألعاب الفيديو» ينطلق أكتوبر 2024

«كان لألعاب الفيديو» ينطلق أكتوبر 2024
9 أكتوبر 2023 01:40

باريس (أ ف ب) 

ينطلق مهرجان «كان غايمينغ فستيفال» الدولي المخصص للابتكارات في مجال ألعاب الفيديو، في أكتوبر 2024، حسب ما أفاد منظمو الحدث لوكالة فرانس برس.
وقالوا في بيان: إنّ منظمي “كان غايمينغ فستيفال” اختاروا إقامة دورته الأولى في أكتوبر من العام المقبل، مع إلغاء تنظيم نسخة تجريبية كانت مقررة هذا الخريف.
وذكروا أن هذا القرار يتيح لنا التركيز على تفاصيل الحدث ذي النطاق العالمي، سواء كان حضورياً أم عبر الإنترنت، وسيكون الحدث على شكل حفلة توزيع للجوائز شبيهة بما يشهده عادة مهرجان «كان» السينمائي العريق.
وكان مؤسسا المهرجان: الرئيس السابق لنادي باريس سان جرمان روبان لوبرو ورئيس وكالة «أوديتوار» الفرنسية أنطوان دو تافرنو، أوضحا في تصريح سابق أن جوائز المهرجان تسلّمها لجنة «دولية» تضم «شخصيات شهيرة» في هذا المجال لمكافأة «الإبداع والفنانين» في القطاع.

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