سجن رجل في جريمة ارتكبها قبل 32 عاماً

قضت محكمة ألمانية بالسجن ستة أعوام وعشرة أشهر ضد ألماني بتهم من بينها القتل، وذلك خلال إشعاله حريقا متعمدا في نزل لطالبي اللجوء في مدينة زارلويس بولاية زارلاند الألمانية عام 1991.

وقال كونراد لايتجيس رئيس محكمة كوبلنتس الإقليمية العليا، اليوم الاثنين، إن الإدانة تمت وفقا للقانون الجنائي للأحداث، لأن المتهم كان يبلغ من العمر 20 عاما فقط وقت ارتكاب الجريمة. وهذا يعني أن العقوبة القصوى في هذه المحاكمة كانت عشر سنوات.

وأُدين الرجل أيضا، من بين أمور أخرى، بالشروع في القتل والحرق العمد بالغ الخطورة. وبدأت محاكمة الألماني، البالغ من العمر الآن 52 عاما، أمام المحكمة الإقليمية العليا منذ نوفمبر 2022. وفي نهاية سبتمبر الماضي، طالب الادعاء العام بسجن المتهم تسع سنوات وستة أشهر، لكن الدفاع طالب بإدانة الرجل فقط بالمساعدة في القتل.

واعترف المتهم في المحاكمة بأنه كان حاضرا خلال إضرام الحريق، لكن أحد معارفه في ذلك الوقت هو الذي أشعل النار. ووقعت الجريمة قبل 32 عاما، حيث تم في عام 1991 إضرام النار في نزل طالبي اللجوء في زارلويس.

ولقي طالب اللجوء صموئيل ييبوا (27 عاما)، من جمهورية غانا الواقعة في غرب أفريقيا، حتفه جراء الحريق، وقفز اثنان آخران من سكان النزل من النافذة، ما أسفر عن إصابتهما بكسور. وتمكن 18 ساكنا آخرين من الفرار دون أن يصابوا بأذى.

وأوقفت شرطة زارلاند التحقيق الأصلي في البداية قبل حوالي 30 عاما، واعتذرت لاحقا عن أوجه القصور في عملها. وبعد سنوات، عادت القضية إلى الظهور من جديد. وفي عام 2007، قال المتهم لإحدى الشاهدات خلال حفل شواء "لقد كان هذا أنا ولم يقبضوا علي أبدا".

بعد سنوات، حررت الشاهدة بلاغا عندما قرأت أن شخصا مات في الحريق.