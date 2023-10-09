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أحمد الحوسني.. أفضل مطرب ناشئ

أحمد الحوسني
9 أكتوبر 2023 18:25

أبوظبي (الاتحاد)
نال الموسيقي والفنان الإماراتي أحمد الحوسني، جائزة أفضل مطرب عربي ناشئ في الشرق الأوسط، ضمن جوائز «بي إف إل» في دورتها الـ10، التي أقيمت مؤخراً في دبي، وتُعتبر من أهم الجوائز في مجال الفنون والأزياء والجمال.
أعرب الحوسني عن سعادته بحصوله على اللقب، وقال «حصولي على هذه الجائزة حافز لي لتقديم الأفضل، والإصرار في مواصلة السعي والاجتهاد للوصول إلى الحلم المنشود بأن أكون أول فنان إماراتي كلاسيكي محترف يصل إلى العالمية»، متمنياً أن يكون خير سفير للإمارات في المحافل الفنية المحلية والخارجية.
الحوسني، الحاصل على لقب سفير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمدرسة الموسيقية القديمة في الغناء الأوبرالي بإيطاليا، أوضح أن اختياره للحصول على هذه الجائزة أتى وفقاً لمعايير فنية دقيقة تعتمدها إدارة «بي إف إل» لاختيار الفنانين الفائزين باللقب لعام 2023، من قبل لجنة التقييم المكونة من 8 محكمين دوليين في مجالات مختلفة، ومنها: الإنجازات الموسيقية التي نفذت خلال العام، والخلفية الأكاديمية والهوية الفنية المتفردة، إلى جانب إبراز الموهبة والحضور في أكثر من مجال، بحيث يطلق على الموسيقي لقب «الفنان الشامل». 

 

 

أحمد الحوسني
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