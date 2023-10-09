اختبارات دم المعمِّرين تكشف بعض أسرار طول العمر

بعد أن كان عددهم قليلا خلال عقود مضت، بات المعمرون يزدادون وأصبح وجودهم في المجتمعات البشرية أمرا شائعا. بل إنهم أصبحوا المجموعة الديموغرافية الأسرع نمواً بين سكان العالم، حيث تتضاعف أعدادهم تقريباً كل عشر سنوات منذ سبعينيات القرن العشرين.

ظلت المدة التي يمكن أن يعيشها البشر، وما الذي يحدد الحياة الطويلة والصحية، موضع اهتمام العلماء والباحثين منذ فترة طويلة. فقد ناقش الفيلسوفان اليونانيان أفلاطون وأرسطو عملية الشيخوخة منذ أكثر من 2300 عام وكتبا عنها.

وكتبت كارين موديغ عالمة الأوبئة في معهد "كارولنسكا" في السويد "مع ذلك، فإن السعي إلى فهم الأسرار الكامنة وراء طول العمر الاستثنائي ليس بالأمر السهل. إنه ينطوي على كشف التفاعل المعقد بين الاستعداد الوراثي وعوامل نمط الحياة وكيفية تفاعلها طوال حياة الشخص".

وأضافت، في مقال نشره موقع theconversation.com، "الآن، كشفت دراستنا الأخيرة، التي نشرت في مجلة GeroScience، عن بعض المؤشرات الحيوية الشائعة، بما في ذلك مستويات الكوليسترول والجلوكوز، لدى الأشخاص الذين تجاوزوا سن التسعين".

لطالما كان الأشخاص غير المعمرين وأولئك المعمرين محل اهتمام كبير من قبل العلماء لأنهم قد يساعدون على فهم كيفية العيش لفترة أطول، وربما أيضًا كيفية التقدم في السن بصحة أفضل. حتى الآن، كانت الدراسات المتعلقة بالمعمرين في كثير من الأحيان على نطاق صغير وتركز على مجموعة مختارة.

مجموعة بيانات ضخمة

يمثل هذا البحث، حتى الآن، أكبر دراسة تقارن ملفات العلامات الحيوية التي تم قياسها طوال الحياة بين الأشخاص الذين تجاوزوا عمر 100 عام وأقرانهم الذين عاشوا عمرًا أقصر من ذلك.

تؤكد الباحثة "تضمن بحثنا بيانات من 44 ألف سويدي خضعوا لتقييمات صحية في سن 64 إلى 99 عامًا. خضع هؤلاء المشاركين للمتابعة من خلال بيانات التسجيل السويدية لمدة تصل إلى 35 عامًا. ومن بين هؤلاء الأشخاص، عاش 1224، أي 2.7%، حتى عمر 100 عام. الغالبية العظمى (85٪) من المعمرين كانوا من الإناث".

تم تضمين 12 مؤشرًا حيويًا قائمًا على الدم تتعلق بالالتهاب والتمثيل الغذائي ووظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى سوء التغذية المحتمل وفقر الدم. وقد ارتبطت كل هذه الأمور بالتقدم في السن أو الوفيات في دراسات سابقة.

كان المؤشر الحيوي المرتبط بالالتهاب هو حمض اليوريك، وهو منتج فضلات في الجسم ناتج عن هضم بعض الأطعمة. نظر الباحثون أيضًا إلى العلامات المرتبطة بالحالة الأيضية والوظيفة، بما في ذلك الكوليسترول الكلي والجلوكوز، وتلك المتعلقة بوظيفة الكبد وغيرها والكرياتينين، الذي يرتبط بوظيفة الكلى، والحديد المرتبط بفقر الدم.

الخلاصات

أوضحت موديغ "وجدنا، بشكل عام، أن أولئك الذين وصلوا إلى عيد ميلادهم المئة كانت لديهم مستويات أقل من الجلوكوز والكرياتينين وحمض البوليك (حمض اليوريك أو الحامض البولي) اعتبارًا من الستينيات وما فوق. على الرغم من أن القيم المتوسطة لم تختلف بشكل كبير بين المعمرين وغير المعمرين بالنسبة لمعظم المؤشرات الحيوية، إلا أن المعمرين نادرًا ما يظهرون قيمًا عالية أو منخفضة للغاية".

على سبيل المثال، كان عدد قليل جدًا من المعمرين لديهم مستوى الجلوكوز أعلى من 6.5 في وقت سابق من الحياة، أو مستوى الكرياتينين أعلى من 125.

بالنسبة للعديد من المؤشرات الحيوية، كان لكل من المعمرين وغير المعمرين قيم خارج النطاق الذي يعتبر طبيعيًا في الإرشادات السريرية. ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الإرشادات تم وضعها بناءً على مجموعة سكانية أصغر سناً وأكثر صحة.

وأكدت الباحثة "عند استكشاف المؤشرات الحيوية المرتبطة باحتمال الوصول إلى سن 100 عام، وجدنا أن جميع المؤشرات الحيوية الـ 12 باستثناء اثنين أظهرت ارتباطا باحتمال بلوغ سن 100 عام. وكان هذا حتى بعد الأخذ في الاعتبار العمر والجنس وعبء المرض".

كان لدى الأشخاص في أدنى المجموعات الخمس من حيث مستويات الكوليسترول الكلي والحديد فرصة أقل للوصول إلى 100 عام مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أعلى. وفي الوقت نفسه، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الجلوكوز والكرياتينين وحمض البوليك وعلامات وظائف الكبد، انخفضت أيضًا فرصة أن يصبحوا معمرين.

من حيث القيمة المطلقة، كانت الاختلافات صغيرة نوعًا ما بالنسبة لبعض المؤشرات الحيوية، بينما بالنسبة للآخرين كانت الاختلافات أكثر جوهرية إلى حد ما.

بالنسبة لحمض البوليك، على سبيل المثال، كان الفارق المطلق 2.5 نقطة مئوية. وهذا يعني أن الأشخاص في المجموعة، التي لديها أقل مستويات من حمض البوليك، كان لديهم فرصة بنسبة 4% للوصول إلى 100 عام بينما في المجموعة ذات مستويات أعلى من حمض البوليك، وصل 1.5% فقط إلى سن 100 عام.

وتقول موديغ "حتى لو كانت الاختلافات، التي اكتشفناها، صغيرة إلى حد ما بشكل عام، فإنها تشير إلى وجود صلة محتملة بين الصحة الأيضية والتغذية وطول العمر الاستثنائي".

وتختم قائلة "ربما لا تكون متابعة قيم الكلى والكبد، وكذلك الجلوكوز وحمض البوليك مع تقدمك في السن، فكرة سيئة".