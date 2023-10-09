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تربية الأسماك على القمر

تربية الأسماك على القمر
10 أكتوبر 2023 01:14

بريست (أ ف ب)

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يدرس باحثون فرنسيون إمكانية إنتاج الأسماك على القمر مستقبلاً، من خلال بحث علمي تناول مقاومة بيض سمك القاروص لتغيرات الجاذبية.
وتقوم الفكرة على إرسال حوض أسماك صغير، يحتوي على 200 بيضة سمكة إلى القمر، لتنمو الأسماك في نظام مغلق يعتمد على مياه القمر.. وقال سيريل برزيبيلا، باحث الأحياء البحرية بمعهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار: «هذه المسألة واعدة جداً». 
 وأضاف: «مع إعادة إحياء السباق نحو القمر، نتساءل كيف سنمكّن رواد الفضاء من تناول
 الطعام على سطحه»، وتعمل كل الدول راهناً على إنتاج السلطات أو الطماطم، لكنّها خالية من الألياف المهمة والأحماض الأمينية، لذا فكرنا في الأسماك.

الأسماك
القمر
فرنسا
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