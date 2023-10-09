«ديزني على الجليد» تعود إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تعود عروض «ديزني على الجليد» إلى أبوظبي اعتباراً من الغد، وتتيح للكبار والصغار أمسيات مفعمة بالترفيه في مسرح الاتحاد آرينا بجزيرة ياس، وتتضمن الأمسيات التي تستمر حتى الأحد المقبل عروضاً أدائية للتزلج على الجليد على إيقاع مجموعة من حكايات ديزني.

وتندرج العروض ضمن خطط جزيرة ياس لاستضافة فعاليات عالمية شائقة للارتقاء بتجارب سكان الإمارة وزوارها من مختلف الأعمار، وتلبية تطلعات الشباب والعائلات، ومنحهم الفرصة للاستمتاع بلحظات لا تُنسى.

وتنتظر الضيوف مجموعة من أشهر مغامرات ديزني، ومنها مغامرة موانا وشجاعتها في الدفاع عن جزيرتها أثناء رحلتها البحرية، بخلاف ظهور شخصيات ديزني الشهيرة مثل ميكي، ميني، دونالد، جوفي، ذات الشعبية الواسعة في الدولة والعالم.