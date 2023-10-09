كارمن تروي «حدوتة الأيام الباقية»

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود كارمن بصيبص إلى السينما المصرية، من خلال فيلم بعنوان «حدوتة الأيام الباقية»، مع أحمد حاتم وسماح أنور ومراد مكرم وحنان سليمان وسامي مغاوري، وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار الرومانسية والخيال العلمي، وتجسد كارمن شخصية زوجة تواجه مع زوجها مهندس الكمبيوتر صعوبات كثيرة، وتعمل على استقرار أسرتها رغم المشاكل المحيطة بها.

تفاضل كارمن بين عدد من المسلسلات لتعود من خلاله إلى الدراما بعد غياب عامين، منذ قامت ببطولة مسلسل «البريئة» مع تقلا شمعون، وجسدت فيه شخصية فتاة تقضي ثماني سنوات في السجن بسبب جريمة لم ترتكبها، وبعد خروجها تصر على إثبات براءتها واستعادة ابنتها التي باتت غريبة عنها.

«العارف»

كانت كارمن بصيبص شاركت في عدد من المسلسلات والأفلام المصرية، منها «نكدب لو قلنا ما بنحبش» و«لآخر نفس» و«الزيبق» و«ليالي أوجيني»، وآخرها فيلم «العارف» مع أحمد عز وأحمد فهمي، وتناول فكرة حرب العقول، من خلال سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت.