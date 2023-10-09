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6 طرق لعلاج الانتفاخات حول العينين

6 طرق لعلاج الانتفاخات حول العينين
10 أكتوبر 2023 01:14

ترجمة: عزة يوسف

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تنتفخ المنطقة تحت العين بسبب السهر أو البكاء ثم تتحسن بزوال السبب، لكن بعض الأشخاص تدوم معهم تلك الانتفاخات مما يسبب لهم القلق، وحسب موقع «Humana» الأميركي، فإن الانتفاخات قد تنجم عن مشاكل وأسباب متعددة، وإليكم بعض الطرق لتخفيفها:
النوم الجيد
قد يشعرك الحصول على نوم كاف بالكثير من التحسن لكامل الجسم، كما تساعد وسادة إضافية على تصريف السوائل بعيداً عن العين.
علاج الحساسية
قد تسبب الحساسية تورم الجيوب الأنفية وانتفاخات العين، وزوال الحساسية يقلل من ذلك كما يقلل من الأعراض الأخرى، مثل سيلان الأنف والعطس والصداع.
الإقلاع عن التدخين
رغم أن الكثيرين من المدخنين يجدون صعوبة في الإقلاع عن التدخين، إلا أنها خطوة بالغة الأهمية لصحة البشرة والتخلص من انتفاخات حول العينين.
النظام الغذائي
يساعد اتباع نظام غذائي قليل الملح، على تقليل تورم العينين وهو أفضل لصحة القلب.
غسل الوجه 
يجب غسل الوجه جيداً قبل النوم لإزالة آثار المكياج، مع استخدام كريمات ترطيب البشرة حول العين طوال الليل.
الحماية من الشمس
تقليل وقت التعرض للشمس، مع استخدام واقٍ بكمية مناسبة وارتداء نظارة شمسية وقبعة لحماية الجلد المحيط بالعين.

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