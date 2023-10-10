أبوظبي تستضيف ستيف هارفي ضمن «أوبن فاير للمأكولات»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي لحدث هو الأول من نوعه عالمياً، باستضافة مقدم البرامج الشهير والمخرج السينمائي النجم العالمي ستيف هارفي ضمن مهرجان «أوبن فاير للمأكولات». ويستمد المهرجان إلهامه من شغف هارفي العميق بفنون الطهي على النار ليقدم للضيوف تجربة تذوق لا تضاهى. ينطلق المهرجان يومي 24 - 25 فبراير 2024، في تلال أبوظبي بحلبة مرسى ياس، مما يعزز مشهد المأكولات الغني بتقاليد وفنون الشوي على النار في أبوظبي.

ويعِد المهرجان بنسخته الأولى ضيوفه من سكان الإمارات بتجربة رائعة مفعمة بنكهات شهية من مطابخ عالمية للاحتفاء بفنون الطهي وإيقاظ مختلف الحواس. ويقدم مجموعة من مسابقات الطهي والجلسات الحوارية وعروض الموسيقى، ما يتيح الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها، إلى جانب التعرف على تقاليد الطهي المتنوعة للعديد من الثقافات، وسط حفلات الشواء التي تمثّل العنصر الأبرز في المهرجان.

وقال ستيف هارفي: يمثل المهرجان احتفالاً بشغفنا الذي نتشاركه تجاه المأكولات المشوية على النار أينما كنا في العالم. وقد حرصت على المشاركة في ابتكار هذه الفعالية في قلب العاصمة الإماراتية، وتقديم أجواء مميزة تتيح للجميع فرصة مثالية للاستمتاع بالطعام معاً وقضاء أوقات لا تنسى. كما يوفر «أوبن فاير»، الأول من نوعه في أبوظبي، تجربة مفعمة بألذ النكهات، وسط مساحة تعزز روح العمل الجماعي وتحتفي بالثقافات المختلفة.

وذكر عويس زهران، الشريك الإداري، أن الحدث يهدف إلى تسليط الضوء على مهارات وفنون الطهي على النار بكل جوانبها وتنوع نكهاتها الشهية، بحيث يحتضن مجموعة من منصات الطهي الحيّة، حيث يمكن الاستمتاع بألذ المأكولات المشوية على النار والمحضّرة على أيدي أفضل طهاة الشوي في العالم على وقع أنغام الموسيقى الريفية المميزة.

ويهدف المهرجان إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كإحدى أبرز وجهات التجارب الغامرة المبتكرة على مستوى العالم، فضلاً عن كونها مركزاً عالمياً لفنون الطهي المتنوعة.