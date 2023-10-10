ميزة جديدة تحمي دردشات «واتس آب»

أبوظبي (وكالات)

يختبر مبرمجو تطبيق «واتس آب» ميزة جديدة تعزز حماية بيانات ومحادثات ومراسلات المستخدمين، وذكر موقع WABetaInfo أن التطبيق يعكف على إعداد خطة تهدف إلى تزويد مستخدمي التطبيق بميزة تسمح لهم باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة الخاص بهم.

وبفضل الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدم من وضع كلمة مرور أو رمز سرّي ليحمي به مجلّد الدردشات، كما سيتمكن بسهولة من العثور على هذا النوع من المجلدات داخل التطبيق، والأمر المهم الآخر هو إمكانية استعمال هذه الميزة على تطبيقات «واتس آب» التي يستعملها المستخدم من أجهزة غير جهازه الأساسي.