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4 نصائح لحياة زوجية سعيدة

4 نصائح لحياة زوجية سعيدة
11 أكتوبر 2023 01:52

القاهرة (الاتحاد)

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تبدأ الحياة الزوجية السعيدة بمحاولة كل طرف إصلاح عيوبه لإسعاد شريكه، وهنا نذكر بعض النصائح التي تساعدك لتصبح شريكاً أفضل وتعيش حياة زوجية سعيدة، وفقاً لموقع «Brides» الأميركي، ومنها:
افهم نفسك
قبل الإقدام على أي خطوة في علاقتك مع شريكك لابد أن تفهم نفسك أولاً، وتنظر داخلك لتفهم أفكارك وتتحمل مسؤولية أفعالك، وتفهم كيف يمكن أن تتواصل مع شريكك بالطريقة التي تسعده.
الجدل المفيد
الجدال مع الشريك أمر لا مفر منه، ولكن لا تتجادل لتنتصر أو لتلعب دور الضحية، يجب أن يعرف الزوجان أن الخروج من الجدال بشريك منتصر وآخر مهزوم بداية فشل العلاقة، وأن خسارة شريكك هي أيضاً خسارتك، وأن هدف الجدال هو محاولة الفهم وتوصيل وجهات النظر لبعضكما.
عادات صحية
إذا سعى الشريكان لبناء عادات صحية لنفسيهما أولاً ثم لعلاقتهما، فهذا يبشر بعلاقة سعيدة للجميع، وقد تكون استشارة خبير علاقات قبل حدوث المشكلة وليس بعدها أمراً صحياً أيضاً.
المسؤولية
النصحية طويلة المدى لزواج سعيد هي أن يتحمل كل فرد مسؤوليته وأن يعترف بخطئه، ولا يخشى من ذلك، فهذا الأمر يبني علاقة ناضجة وصحية.

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