أسرار تألق لوسي ليو في هوليوود

أبوظبي (الاتحاد)

استطاعت الممثلة الأميركية ذات الأصول الصينية لوسي ليو، أن تشق طريقها إلى النجومية بأدائها الآسر وحضورها القوي على الشاشة، فحياتها المهنية المتألقة تشهد على تنوعها وقدرتها على السيطرة على كل أدوارها.

وُلدت لوسي، 54 عاماً، في نيويورك في حي كوينز عام 1968 لأم عالمة كيمياء حيوية وأب مهندس، ولها أخ وأخت أكبر منها، ودرست اللغات والثقافات الآسيوية حتى بدأت مشوارها الفني في التاسعة عشرة من عمرها.

كان أول ظهور للوسي في إعلان تجاري، انطلقت بعده في عالم السينما والتلفزيون، وشاركت في العديد من الأعمال مثل فيلم «إيقاع القدر» مع النجم داني لي، ومسلسل «قانون لوس أنجلوس»، ومسلسل «بيرل»، وبعدها تألقت في «ملائكة تشارلي» و«اقتل بيل» لتحقق أرقاماً ضخمة في شباك التذاكر.

جوائز

ذكر موقع «TheRichest» الكندي أنها رُشحت لجائزة نقابة ممثلي الشاشة عن فيلم «حليف ماكبيل»، ورُشحت لجائزة إيمي، كما نالت جائزة بلوك باستر الترفيهية عن أحسن ممثلة مساعدة في فيلم «ظهر شنغهاي»، وحازت جائزة جمعية النقاد الإذاعية عن فيلم «شيكاغو»، ولها نجمة خاصة بها بممشى المشاهير في هوليوود.