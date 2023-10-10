نيللي كريم تستعد لـ «فراولة» في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت نيللي كريم عن رغبتها في تغيير نوعية الأعمال التي تقدمها في الفترة المقبلة، بحيث تختلف عما شاركت فيه خلال الأعوام الأخيرة، لذا قررت تقديم عمل كوميدي خلال رمضان المقبل، بعنوان «فراولة»، وفيلم جديد بعنوان «برشامة» مع سيد رجب، ومحمد عبد العظيم، وطه دسوقي، تأليف وإخراج خالد دياب، ويدور حول عدد من الأشخاص من طبقات اجتماعية مختلفة، يتعرضون لضغوط بسبب رغبتهم في تثقيف أولادهم وتحسين أخلاقهم، ونرى تأثير ذلك الضغط عليهم لدرجة الغدر من أجل مصالحهم الخاصة، وتدور فكرة الفيلم حول الغش في الدراسة، وتجسد نيللي شخصية معلمة في المدرسة التي تدور فيها الأحداث، وتقف أمام عمدة القرية لمنع الغش في الامتحانات.

وأشارت إلى أنها تستعد لفيلم آخر في مرحلة الكتابة بعنوان «أناناسة»، وترى أن فكرته جيدة و يبدأ التصوير نهاية هذا العام فور الانتهاء من السيناريو والتجهيزات الخاصة به.

وأعربت نيللي عن سعادتها باختيار فيلمها «فوي فوي فوي» لتمثيل السينما المصرية في الأوسكار لأفضل فيلم دولي، لأنها تعتبر العمل تجربة مهمة في مشوارها وينتمي للبطولات الجماعية، وأنها بصفة عامة تبحث عن العمل الجيد الذي يمتاز بجودة النص والإنتاج والإخراج ولا تهتم بحجم الدور، وهذا ما تحقق في هذا الفيلم بكل عناصره، وتجسد خلاله شخصية صحفية، تمر بالعديد من المواقف الإنسانية، وتعيش قصة حب مع لاعب كرة قدم يشارك مع الفريق الخاص بالمكفوفين، ليتمكن من الهروب لأوروبا.

«روز وليلي»

قالت نيللي كريم، إن هناك تجربة درامية تنتظر عرضها تجمعها مع يسرا، وهي مسلسل «روز وليلي»، وينتمي للمسلسلات القصيرة من 10 حلقات، تأليف الإنجليزي كريس كول، وإخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن تشويقي، حول محققتين سريتين تخوضان العديد من الصراعات والأزمات وتقومان بالعديد من المهام الصعبة.