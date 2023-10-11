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حديقة الحيوانات بالعين توزع الشتلات على الأطفال

حديقة الحيوانات بالعين توزع الشتلات على الأطفال
12 أكتوبر 2023 02:43

العين (الاتحاد)

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ضمن مبادراتها لعام الاستدامة 2023، وزعت حديقة الحيوانات بالعين 30 شتلة على سكان مدينة العين، شملت أشجار الأرطى والموز والكركديه والرمان وست الحسن.. وتهدف المبادرة التي حملت شعار (مسيرة الاستدامة.. نتشارك للغد) إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وغرس مفاهيم الاستدامة البيئية عند الأطفال، والترويج لرؤية الحديقة في تحقيق الاستدامة وصون الحياة البرية والسياحة البيئية.. وحملت بطاقة إهداء وزعت مع الشتلات دعوة لأجيال المستقبل لدعم الزراعة المستدامة جاء فيها: «إلى نواة المستقبل، إن كنت تعتقد أن مبادرتك اليوم صغيرة فتأكد أنك تساهم في بناء مسيرة الوطن.. من مشتل حديقتنا، نتشارك معك إحدى مبادرات عام الاستدامة لأن عمل اليوم هو حتماً حصاد الغد، نتمنى أن تجد هذه الشجيرة مكانها في حديقة منزلك، ترعاها من أجلك وأجل أحفادك والإمارات».

العين
الأطفال
الاستدامة
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