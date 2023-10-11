السعديات في جينيس بـ«لوحة زجاجات عملاقة»

أبوظبي (الاتحاد)

حلقت جزيرة السعديات أبوظبي بلقب جينيس للأرقام القياسية لأكبر لوحة فنية من الزجاجات التي تحتوي على رسائل وعبارات لافتة، ونجحت الجزيرة في جمع 1100 زجاجة تحتوي على رسائل لافتة وُضعت بأسلوب فريد لتصور مجسماً فنياً كبيراً في نادي شاطئ السعديات.

واستوحت الفعالية فكرتها من «جسر الفنون» الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، حيث دعت السعديات ضيوفها لكتابة رسائل قصيرة تصف أكثر ما يحبونه في الجزيرة، أو وصف معنى الحب، وجرى بعد ذلك وضع كل رسالة في زجاجة وتجميع الزجاجات في النادي، وتسلمت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في مجموعة ميرال شهادة جينيس، وقالت: شهادة جينيس تعكس التزامنا بتقديم تجارب ترفيهية استثنائية لضيوفنا.