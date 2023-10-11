فاضل المهيري يطلق Catsaway في 2024

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

يستعد المخرج الإماراتي فاضل المهيري لإطلاق أول فيلم رسوم متحركة «أنيميشن» محلي بعنوان Catsaway أوائل 2024، وهو من إنتاج «إيمج نيشن ـ أبوظبي»، وذكر أنه يعمل على تنفيذه بفكرة إماراتية وبمواصفات عالمية، سواء من ناحية الإنتاج أو التنفيذ أو تصميم الشخصيات والرسومات والتقنيات الفنية المستخدمة.

القط «عنبر»

وأوضح المهيري، أن الفيلم يمزج بين المغامرة والكوميديا، ويعيد للمشاهدين الحنين إلى الماضي حول أبوظبي في تسعينيات القرن الماضي، ويستعرض أبرز مناطقها القديمة التي لا تزال محفورة في الذاكرة حتى الآن. وتدور قصته حول قط اسمه «عنبر»، يعيش مع أصدقائه القطط «رغد» و«زوز» و«ضب» في إمارة أبوظبي، ويحاولون أن يجدوا مسكناً لهم في العاصمة الإماراتية، متعددة الثقافات، ليجد المُشاهد نفسه أمام مشاهد تحكي قصة أبوظبي التاريخية منذ بداياتها بأسلوب الرسوم المتحركة الكلاسيكي، وتم تنفيذه بتقنية ثنائية وثلاثية الأبعاد، من خلال قصة «عنبر» وأصدقائه الذين كانوا يعيشون في نافورة البركان، ثم السوق القديم، إلا أن استقروا في خزان المياه في منطقة الخالدية.

خبرات

وأكد المهيري أن الفيلم يجمع نخبة من المؤدين من مختلف أنحاء العالم العربي، مثل الإمارات والسعودية ولبنان ومصر، مستعيناً بخبرات في عالم الكتابة من الإمارات وخارجها، لديها خبرة كبيرة في كتابة القصص القصيرة للأطفال وعالم «الأنيميشن»، لإظهار العمل بالشكل اللائق.

وتحدث عن التطور الذي تشهده الإمارات في صناعة المحتوى الإبداعي والرسوم المتحركة، والذي خاض تجربته منذ سنوات مجموعة من المخرجين المتميزين أصحاب المواهب في تنفيذ الكرتون.

مخرجون مبدعون

وقال المهيري: حققت المسلسلات التلفزيونية حضوراً قوياً خلال السنوات الماضية من خلال أعمال قدمها مخرجون مبدعون مثل محمد سعيد حارب وحيدر محمد ونجلاء الشحي، واستطاعوا تحقيق المنافسة القوية بين الأعمال الخليجية والعربية الأخرى، لكنني أحببت خوض تجربة مغايرة، والاستفادة من الخبرات التي أصقلتها في هذا المجال، خصوصاً بعد مسيرتي في صناعة الأفلام السينمائية الروائية الطويلة والقصيرة، فقررت تأسيس شركة في المنطقة الإبداعية - ياس TwoFour54، للدخول في عالم صناعة أفلام «الأنيميشن» لتكون أول تجربة محلية في هذا القطاع.

توثيق

أكد المخرج فاضل المهيري أن Catsaway يهدف إلى توثيق مرحلة من مراحل العاصمة الإماراتية من خلال حكاية تعود بنا إلى الزمن الماضي الذي عشناه في أبوظبي، وتسليط الضوء على أبرز أماكنها ومناطقها التاريخية.

«جُمانة»

بعد الصدى الكبير الذي حققته رواية «مملكة الطواويس»، صرح المهيري أنه يستعد حالياً لإصدار روايته الجديدة «جُمانة» التي تجمع بين الدراما والخيال العلمي، وتدور أحداثها في المستقبل، حول امرأة بدوية تدعى «جُمانة» تبحث وراء أسرار شجرة فريدة من نوعها، ومن المقرر أن تصدر الرواية بمعرض أبوظبي للكتاب عام 2024.