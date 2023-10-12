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9 وجهات سياحية مُذهلة!

9 وجهات سياحية مُذهلة!
13 أكتوبر 2023 01:44

ترجمة: عزة يوسف
يعتقد الكثيرون أن السفر عطلة للاسترخاء والراحة، لكن الأمر أكثر من ذلك، فقد يغير من نظرتك للحياة بأكملها ويلهمك ويعطيك دافعاً عند عودتك لحياتك العادية. وحسب موقع World Of Wanderlust الأسترالي، فإن العالم مليء بالوجهات المذهلة التي يصعب جمعها، منها 9 وجهات مُذهلة: بعضها:

غراند كانيون
يُعتبر أخدود جراند كانيون عجيبة طبيعية يجب أن يراها عشاق السفر، على الأقل مرة في حياتهم، ضمن مشهد يخطف الأنفاس.

قطار أوروبا
يمنحك السفر بمفردك فرصة لاكتشاف نفسك وهدفك في الحياة، ويوفر عبور أوروبا بالقطار اكتشاف الثقافات المختلفة واللغات والمأكولات، ما يغيِّر من نظرتك للحياة.

نيويورك
مدينة صاخبة مليئة بالفن والفرص، وأكثر مدن الولايات المتحدة شهرة وتضم العديد من الأماكن السياحية.

مسار الإنكا
يقع بين جبال الأنديز في بيرو، ويُعتبر أكثر مسارات المشي شعبية في أميركا الجنوبية، ويشمل 3 مسارات متداخلة أنشأها شعب الإنكا قبل 500 عام.

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البندقية
تزخر مدينة البندقية الإيطالية بالعمارة والفن والتصميم، وزيارتها من خلال الجندول مع شريك الحياة من أكثر الرحلات رومانسية.

الشفق القطبي
رؤية الشفق القطبي في ليلة مظلمة، هدف لابد أن تحققه، فهو مشهد مذهل ومثير للإعجاب ويدعو للتأمل.

مزلجة ألبرتا
تُعتبر رياضة تزلج الكلاب الأكثر شهرة في ألبرتا بكندا، فهي إحدى وسائل الترفيه وطريقة رائعة لمشاهدة المناظر الرائعة وثلج الشتاء الأبيض النقي.

جزر تاهيتي
يمكنك هناك الجمع بين الاسترخاء ورحلات استكشاف الجبال والمياه في مشاهد قد لا تراها إلا في هذه الجزر.

بوتسوانا
تقدم بوتسوانا واحدة من رحلات السفاري الأكثر أصالة في أفريقيا، لرؤية الحياة البرية خلال موسم الأمطار وموسم الفيضانات في دلتا أوكافانغو وصحراء كالاهاري.

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