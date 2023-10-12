أوروبا تحقق في امتثال منصة "إكس" لقواعد المحتوى

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا مع منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، المملوكة للملياردير إيلون ماسك لرؤية إذا ما كانت تمتثل لقواعد التقنيات الحديثة التي فرضها الاتحاد الأوروبي فيما يخص المحتوى غير القانوني والضار.

يأتي ذلك عقب انتشار معلومات مضللة على المنصة.

وقالت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها طلبت رسميا من "إكس" تقديم معلومات وفقا لقانون الخدمات الرقمية.

وذكرت المفوضية، في بيان "إكس بحاجة إلى تقديم المعلومات المطلوبة لهيئات المفوضية بحلول 18 أكتوبر 2023 في أسئلة متعلقة بتفعيل بروتوكول الاستجابة للطوارئ في إكس وتشغيله وبحلول 31 أكتوبر 2023 فيما يتعلق بالبقية".