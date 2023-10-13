مبادرات للصحة النفسية والتوعية بسرطان الثدي بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، حملة أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي وتعزيز الصحة النفسية، التي نظمتها كلية إدارة الأعمال في الجامعة، ومحاضرة لصاحبة السمو السيدة الدكتورة بسمة آل سعيد، المعالجة النفسية ومعالجة التنويم المغناطيسي السريري، ومؤسسة عيادة «همسات السكون»، ضمن احتفالات الجامعة بأسبوع الصحة النفسية بتنظيم من مكتب شؤون الطلبة في الجامعة، مؤكدة في المحاضرة الطرق العملية لمساعدة الأفراد في التعرف على مشكلات الصحة النفسية المحتملة وطرق معالجتها.

وقالت الشيخة بدور «تلعب الصحة، العقلية والجسدية، دوراً حاسماً في التأثير على هويتنا وعلى كل ما نحققه كأشخاص، ولذلك تأخذ قيادة الجامعة الأميركية في الشارقة صحة مجتمعها بالاعتبار في الكثير من عمليات صنع القرار، بدءاً من الخدمات والمرافق التي نقدمها، وحتى السلوكيات والتوجيه وتعزيز الوعي الذي نقوم به، حيث إن المفتاح لمجتمع جامعي سعيد وصحي هو فهم المخاطر والتخفيف من حدتها، وبناء ثقافة واعية بالصحة، حيث لا نخشى التحدث عن صحتنا، ونهتم برفاهيتنا الشخصية بقدر اهتمامنا برفاهية الأشخاص من حولنا».

وتُعرف الدكتورة بسمة آل سعيد بأنها خبيرة عالمية في الصحة النفسية والإرشاد النفسي، بخبرة تتعدى عقدين من الزمان، وتشتهر بمساهماتها في برنامج «تيد إكس»، وتأسيسها ورئاستها لعيادة «همسات السكون»، أول عيادة تخصصية في الصحة النفسية في سلطنة عمان، ومديرة مبادرة «نحن معك».

وقالت الدكتورة آل سعيد «إن معالجة الصحة النفسية لا تتعلق بالتشخيص والعلاج فقط، بل تمتد لتشمل التعرف على الصراعات الصامتة التي يواجهها الكثيرون منا يومياً، وتكمن قوتنا في قدرتنا على الاستماع للآخرين وفهمهم ودعمهم من دون إصدار أحكام عليهم، وتذكروا دائمًا بأن التغيير ينبع من داخلكم».

تضمن مهرجان أكتوبر الوردي، مزاداً عرض أعمالًا للفنانين المرموقين سارة العقروبي، وعلي كشواني، وإسماعيل الرفاعي، وهالة زماني، فضلاً عن عرض قطع مجوهرات حصرية تضمنت أقراطا من مجوهرات حُلي صممتها لين سليمان.

وقد صحب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أثناء زيارتها للمزاد، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وسلطان بن سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون وعضو مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين.

كما تضمنت فعالية أكتوبر الوردي مهرجان نظمه فريق أعمال مكتب عميد كلية إدارة الأعمال والنادي الإماراتي الثقافي الطلابي، بحضور مجتمع الجامعة الأميركية في الشارقة، عُرضت خلاله مجموعة متنوعة من المأكولات والألعاب الترفيهية والأكشاك وغيرها الكثير.

ومن المقرر أن يذهب ريع المزاد والمهرجان إلى القافلة الوردية، وهي مبادرة إماراتية تدعم حملة التوعية بسرطان الثدي وعلاجه، والتي وفرت بدورها فحوصات مجانية لسرطان الثدي للحضور.

من جانبها، قالت الدكتورة نرجس بوبكري، عميدة كلية إدارة الأعمال «يرمز هذا الحدث إلى تفاني الجامعة الأميركية في خدمة المجتمع وتعزيز الصحة العامة، ونحن ممتنون لدعم طلبة الجامعة وموظفيها وضيوفها، فمبادرات كهذه تعمل على تمكين وتثقيف مجتمعنا حول قضايا الصحة العامة وتعزيز ثقافة العطاء».

فيما، قالت كرمل أبو لبدة، طالبة نظم المعلومات وتحليل الأعمال في الجامعة الأميركية في الشارقة «شهدت، بصفتي رئيسةً لفريق أعمال مكتب عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة، تطور حملة أكتوبر الوردي من البداية إلى أن أصبحت اليوم حملة مرموقة مدعومةً من الجامعة بأكملها، وخاصةً من عميدة كلية إدارة الأعمال، فنحن نعمل يداً بيد مع القافلة الوردية لتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، حيث يرمز هذا الحدث إلى الأمل في مستقبل يتم فيه اكتشاف علاج لسرطان الثدي وتقنيات للتغلب السريع عليه».