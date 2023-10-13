8 خطوات للدراسة «الذّكية»

ترجمة: عزة يوسف

يُعد امتلاك المهارات الدراسية أمراً مهماً خاصة هذه الأيام، ولكن الدراسة لوقت طويل ليست الحل، وإنما بطريقة ذكية لتحصيل أكثر، وإليك خطوات للتدرس بطريقة أذكى، كما ذكرها موقع «Sn Explores» الأميركي:

جلسات متفرقة

أثبتت الدراسات أن الدراسة على عدة جلسات متفرقة يستطيع من خلالها الطالب التحصيل أكثر من جلوسه لفترة واحدة متصلة بنفس المدة الزمنية، فقد ينسى الطالب بعض ما حصله في أول جلسة، ولكن إعادة تعلمها مع المزيد من الدروس في المرة القادمة يجعله يتذكرها بشكل أفضل فيما بعد.

الممارسة

يقول الخبراء إن أفضل طريقة لتذكر شيء هو ممارسته، فإذا أردت تعلم لغة جديدة فإن أفضل شيء ممارستها والتدرب عليها.

ثبات المعلومة

قراءة الدروس مراراً وتكراراً عادة سيئة لدى الطلاب، والأفضل قراءتها مرة أو مرتين على الأكثر ثم التمرن على حل الاختبارات، فهو أفضل الطرق لتثبيت المعلومات.

الاختبار

حاول أن تغطي تعريف مصطلح ما بيديك ثم تذكره بمفردك، حيث يساعد ذلك في استرجاع المعلومات بشكل أفضل، كما يساعد الطلاب الذين يعانون مما يسمى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويمكن أيضاً للأصدقاء اختبار بعضهم بعضاً.

الأخطاء

الأخطاء تعزز الفهم، وإذا لم تستطع اكتشاف الإجابة عند اختبار نفسك، قد يساعد البحث عنها في تثبيتها بشكل أفضل.

الصور

تجذب الصور الانتباه ويسهل تذكرها، وإذا لم يحتو درسك على صور فحاول ابتكارها أو تخيلها بنفسك سيكون ذلك رائعاً.

الأمثلة

تساعد الأمثلة على تبسيط الموضوعات الصعبة وتذكرها، وتساعد على تكوين صورة ذهنية للموضوع.

الخطة

ضع خطتك على الورق، واكتب البيانات والتواريخ والأوقات لتتذكرها، والتزم بما تكتبه.