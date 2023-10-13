دراسات تحذِّر من أمراض خطيرة بسبب قلة النوم

قد يؤدي نقص النوم المزمن إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة: فقد وجدت الاستقصاءات التي أجريت على آلاف الأشخاص أن أولئك الذين أبلغوا عن عجز خفيف ولكنه مزمن في النوم يعانون أمراض القلب في وقت لاحق من الحياة أكثر من الأشخاص الذين يحصلون على قسط كاف من النوم.

ويوصى بالنوم سبع إلى ثماني ساعات في اليوم.

تُظهر دراسة، أجرتها جامعة كولومبيا في نيويورك عن النساء، والتي نُشرت في مجلة Scientific Reports، ما يحدث في الجسم أثناء الحرمان الخفيف المزمن من النوم.

وجدت الدراسة أنه بعد ستة أسابيع فقط من النوم القصير، تمتلئ الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية بالمواد المؤكسدة الضارة. وعلى عكس الخلايا التي تحصل على راحة جيدة، تفشل الخلايا التي تحصل على نوم أقل في تنشيط استجابات مضادات الأكسدة لإزالة الجزيئات المدمرة.

النتيجة: خلايا ملتهبة ومختلة، وهي خطوة مبكرة في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

تقول قائدة الدراسة سانجا جيليتش، مديرة مركز طب النوم في جامعة كولومبيا، أستاذة الطب في قسم أمراض الرئة والحساسية «هذا من أوائل الأدلة المباشرة التي تثبت أن نقص النوم المزمن يسبب أمراض القلب».

الدراسات السابقة لم تدرس العجز المزمن في النوم

درست دراسات سابقة التأثيرات الفسيولوجية على الإنسان لبضع ليالٍ من الحرمان العميق من النوم. تقول جيليتش: «لكن هذه ليست الطريقة التي يتصرف بها الناس ليلة بعد ليلة. يستيقظ معظم الناس في نفس الوقت تقريباً كل يوم، لكنهم يميلون إلى تأخير موعد نومهم لمدة ساعة أو ساعتين. أردنا تقليد هذا السلوك، وهو نمط النوم الأكثر شيوعاً الذي نراه عند البالغين».

في إطار الدراسة، فحص الباحثون ما يقرب من 1000 امرأة تعشن في واشنطن، وسجلوا 35 امرأة سليمة تحصلن عادة على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة ويمكنهن إكمال الدراسة التي استمرت 12 أسبوعاً.

لمدة ستة أسابيع، استمرت النساء حسب روتينهن المعتاد. وفي الأسابيع الستة الأخرى، ذهبن إلى النوم في وقت متأخر بساعة ونصف الساعة عن المعتاد. تم التحقق من نوم كل مشاركة باستخدام أجهزة تتبع النوم التي يتم ارتداؤها على المعصم.

خلاصة الدراسة

تقول جيليتش: «يمكن حل العديد من المشاكل إذا نام الناس ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات في الليلة»، مضيفة «يحتاج الأشخاص الصغار والأصحاء إلى معرفة أنهم إذا استمروا في الحصول على نوم أقل من ذلك، فإنهم يزيدون من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

يقوم فريق جيليتش، حالياً، بتصميم دراسة لمعرفة ما إذا كان تقلب وقت النوم يؤثر على خلايا الأوعية الدموية بطريقة النوم القصير المزمن نفسها، ولكن المنتظم.