الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

رائد أميركي يسجِّل رقماً غير مسبوق للبقاء في الفضاء

رائد الفضاء الأميركي فرانك روبيو بعد عودته إلى الأرض
14 أكتوبر 2023 20:30

بعد قضاء أكثر من عام في الفضاء، بات يتعيّن على رائد الفضاء الأميركي فرانك روبيو أن يعتاد من جديد على الجاذبية في كوكب الأرض.
وقال روبيو، في مؤتمر صحفي عقده داخل مركز جونسون للفضاء، التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في هيوستن بولاية تكساس، إنّ «المشي يحدث ألماً بسيطاً في باطن القدمين وأسفل الظهر خلال الأيام الأولى» على العودة من الفضاء.
وأضاف «أعتقد أن ثمة مستوى معيناً من الألم يُختبر لأنّ أسفل الظهر عاود حمل نصف وزن الجسم».
وعاد روبيو إلى الأرض قبل أسبوعين، بعدما أمضى 371 يوماً في الفضاء. في سبتمبر 2022، أقلع صاروخ روسي فيه مجموعة من رواد الفضاء، بينهم روبيو، في مهمة كان يُفترض أن تكون روتينية وتستمر 6 أشهر فقط.
كانت المركبة الفضائية «سويوز ام اس 22» الراسية في محطة الفضاء الدولية والتي كان مقرراً أن تعيد الطاقم إلى الأرض، قد تعرضت في ديسمبر لحادث تسرب كبير عزته موسكو إلى اصطدامها بحجر نيزكي دقيق.
وكإجراء احترازي، أعادت وكالة الفضاء الروسية المركبة إلى الأرض، وأرسلت مركبة إغاثة أخرى، مما أتاح إمكانية عودة روبيو وزملائه. لكن تعيّن على هؤلاء استكمال مهمة كان سينجزها الطاقم الذي كان من المفترض أن يكون في المركبة الثانية.
وقال روبيو «إنّ معرفة أنني سأقضي عاماً كاملاً في محطة الفضاء كانت تعذبني، لأنني أحب أن أكون في الخارج».
وتابع «لكنّ ذلك كان جزءاً من المهمة. واستغرق تقبّلي للأمر لحظات، إذ قلت لنفسي: هذا سيكون عالمي للأشهر الـ 12 المقبلة وعلي التعامل مع ذلك».
وأتاح له ذلك تسجيل رقم قياسي جديد لأطول فترة يمضيها أميركي في الفضاء، محطماً الرقم القياسي الذي سجله عام 2022 مارك فاندي هي والمتمثل في قضاء 355 يوماً متتالياً في الفضاء.
ويحمل رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف الرقم القياسي العالمي مع 437 يوماً.
وقال روبيو «في الأيام القليلة الأولى بعد العودة إلى الأرض، لا يكون توازن الجسم كاملاً خلال المشي».
وتابع أنّ «الذهن يكون سليماً، لكنّ الجسد لا يستجيب بالطريقة المتوقّعة».
وخلال إقامته في محطة الفضاء الدولية، أقدم روبيو على زرع الطماطم.
وقال «أعتقد أنها كانت أول طماطم تُزرع في الفضاء».
وذكر أنه وضعها داخل «كيس صغير» وأقفله بإحكام، لكنّه أضاع الكيس.
وأمضى روبيو ساعات في البحث عنه لكن دون جدوى.
وقال مازحاً «إنّ البعض سيقولون إنني ربما أكلتها».

أخبار ذات صلة
يقطينة عملاقة تحطم رقماً قياسياً عالمياً في الولايات المتحدة
الإمارات.. فعاليات ومسابقات في أسبوع الفضاء
المصدر: آ ف ب
رائد فضاء
رقم قياسي
محطة الفضاء الدولية
آخر الأخبار
سيارة شرطة تسير بالقرب من ساحة يوجين فيربويخوفن في منطقة سكاربيك في بروكسل
الأخبار العالمية
توقيف مطلق النار في هجوم بروكسل
اليوم 13:00
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©