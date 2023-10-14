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جلسات رسم أسبوعية في اللوفر - أبوظبي

جلسات رسم أسبوعية في اللوفر - أبوظبي
15 أكتوبر 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل استوديو الفن في متحف اللوفر- أبوظبي، تنظيم جلسات الرسم الأسبوعية حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، وتتيح التجربة لعشاق الرسم فرصة مثالية للتعبير عن أنفسهم في أجواء إبداعية، يتبادلون خلالها الرؤى ووجهات النظر الفنية مع أنداد يمارسون النشاط نفسه في الوقت ذاته، ويوفر الاستوديو للمشاركين الحامل والطلاء والقماش وجميع المواد الفنية الأساسية اللازمة لتهيئة الجو الإبداعي، إلى جانب استكشاف مجموعة اللوفر - أبوظبي مع أحد معلمي المتحف، والمشاركة في نشاط تنمية المهارات لمدة 30 دقيقة لإلهام إبداعهم قبل العمل بشكل مستقل.

أبوظبي
متحف اللوفر أبوظبي
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