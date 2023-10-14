منارة السعديات: اليوم آخر موعد لتلقي مشاركات مسابقة الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن استوديو التصوير الفوتوغرافي بمنارة السعديات أن اليوم الفرصة الأخيرة لإرسال المشاركات إلى مسابقة التصوير الرقمي التي أطلقها بعنوان «التقاط غير المرئي» ضمن البرنامج المصاحب لمعرض التصوير الفوتوغرافي «اللقطة».. وتهدف المسابقة إلى الاحتفاء بـ«الاستدامة غير الملموسة» عبر إبداعات الجيل الجديد من المصورين الإماراتيين والمقيمين الموهوبين.

وعرّف الاستوديو الفن المستدام بطريقتين مختلفتين ولكنهما مترابطتان في كثير من الأحيان: التصنيع باستخدام مواد وأساليب مستدامة، أو الفن الذي يشجع الحوار حول الاستدامة. يتعلق الأمر بإيجاد طرق مبتكرة للتركيز على القضايا الملحة مثل تغير المناخ والتدهور البيئي وتأثيرهما السلبي على البشرية.