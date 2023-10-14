«منار أبوظبي».. الضوء يرسم تراث العاصمة

أبوظبي (الاتحاد)

منحوتات منيرة، وتماثيل، وعروض ضوئية، تحلق بسكان أبوظبي وزوارها في عالم الجمال، وذلك ضمن فعاليات معرض «منار أبوظبي» الذي ينطلق 15 نوفمبر ويستمر حتى 30 يناير المقبل. ويعزز المعرض الذي يأتي ضمن مفهوم «سكون الضوء»، رؤية أبوظبي الثقافية المتجذرة في أعماق سكانها، ويجسد تراث الإمارة النابض بالحياة.. ويتضمن 35 عملاً فنياً تكليفياً جديداً، من إبداع آلاء إدريس وتيم لاب ورافاييل لوزانو هيمر وسامية حلبي وغروب إف وكارستن هولر ومحمد كاظم، ويمتد «منار أبوظبي» عبر مواقع رئيسة مثل جزيرة اللؤلؤ وجزيرة السمالية وجزيرة فاهد ومتنزه قرم الجبيل والكورنيش وجزيرة السعديات، وغابات القرم الشرقية.