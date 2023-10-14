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أحمد العسم يكتب: من نافذة فندق (2)

أحمد العسم يكتب: من نافذة فندق (2)
15 أكتوبر 2023 01:16

«كل غرف الفندق/ مهجورة رغم امتلائها/ إلا الغرفة هذه التي أقيم فيها «219»/ امتلأت بالأشواق/ كل هجر لا، يعنيني/ كل المديح وراء ظهري/ كل الكل يملؤني/ توقف/ هنا بعيدًا/ نزل القمر بنوره وصفاته/ له بداية، له حكاية، له صوت/ وايقاع الحياة الكريمة/ هنا بعيدًا/ غفا على الحلم السر/ أسرد له قصتي باختصار/ كل ما أحتاجه من وقت/ ومنه ما يكفي/ أخرج صوتي المتواري/ الحريه إلى القلب/ القليل من شيء لا أعرفه/ ينزل خلف الستارة/ وخلفي مرآة/ وشبك في الأعلى/ وبعده سقف/ يظهر المدينة فندق عائم/ تكافح يدي وتمسكني/ وزن الجمال في مدينة/ التي تعرف الدجاجة فيها/ أين تضع البيض والديك كيف يرفع صوته/ ويصرخ/ أحاول التقدم إلى الوصف/ الكثير من القلب يحيرني أمره/ أعترف أن لي رأياً في الاختيار/ في السفر لابد أن تذهب مع حركة المجموعة/ وبعيدًا عن الشدة/ أحاول أن أعيش اللحظة/ حيثما نذهب/ الحب أجمل ما في المسافات/ كتلك الجبال الخضراء العالية/ التي تقف صفاً واحداً/ نراها تتوهج كالنهر المنساب/ من عيون النبع الأزرق/ إلى جبال صوتها عال/ الانزعاج من المرتفعات/ كلما حاولت أثنيه/ وضعني أمام المواجهة/ عشت فكرتي التي بدأتها/ في السفر/ بفتح ممر يدخله المطر/ الفكرة سريرها/ الرأي والحرية أصدقاء الماء/…»..
«الوجه الآخر الجميل/ الذي تركناه في الفندق الأول من رحلة السفر/ المستويات البصرية الثلاث/ الأخضر، النهر، والجبل/ انطباعات منها/ طار إلى الزمن، إلى التاريخ، إلى المطر الممتلىء بالسحاب/ …»..
«من فكرة الصمت/ نبتت شجرة الأناناس/ حلوة المذاق/ وكي يتسنى لها الوقت والانتشار، عليك مد ظلها/ من نافذة الفندق/ المطلة على الغابة/ سمحنا للبرد/ أن يرجف في غرفنا/ يمسك فنجان القهوة/بنكهته الإماراتية/ يعوضنا عن أشهر الصيف/ يرفع من أصواتنا مرحباً بالسفر/…»..
«لهذا نتقدم مثل/ صمت الكراسي/ نعيش لحظة المنحة/ التي أعدتها أيادي طيبة/ تركوا لنا الأشياء التي يقبلُ بها هم/ ووضعوا في الهواء صندوق/ نأخذه من الطبيعة/ أفتقدك يا شارع «بيتنا»/ أخشى عليّ من نسيانك/…»..
«من وجهة الجبال الجميلة/ أخذت الصورة/ حين وقفنا أمامها نسرد/ قصتنا الطويلة/ نقف أمامها وقلبها الأبيض/ حين نعود/ الوطن الحبيب الإمارات/ لا ننسى الفضل/ نستذكر باني الوطن/ المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه/ ونذكر في القصة الصديقة الجبال/ والنهضة العمرانية/...»..
،،،
«سافر ورفرف/ قلبي محطة/ وروحي جناحين/ سافر على خير».. 
(شعر عامي).

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