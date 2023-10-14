مايد الزعابي.. مستقبل واعد في التطوع والتواصل

خولة علي (دبي)

مايد الزعابي كرس وقته وجهده لتطوير قدراته وتنميتها بمشاركته في العديد من المحافل المحلية والدولية، فأصبح أكثر قدرة على الارتقاء بفكره وعلمه وتطلعاته ومسؤوليته كطالب علوم سياسية في جامعة الإمارات، يستعد للانطلاق نحو مستقبل واعد في مجال العلاقات الدولية والقيادة والتواصل، من خلال توسيع دائرة معارفه ولقاءاته مع نخبة من الدبلوماسيين والإداريين، ما جعله ملهماً للشباب الاماراتي، بمساهمته في التوصل لأفكار مبتكرة تعزز منظومة الاستدامة ومكافحة تغير المناخ.

صعوبة البدايات

عن دراسته في جامعة الإمارات، يقول مايد الزعابي: «كانت لدي رغبة شديدة في استكمال دراستي في الخارج بعد تخرجي في الثانوية، لكن القدر شاء أن أبدأ رحلة النجاح من جامعة الإمارات العربية المتحدة، التي لطالما كانت منارة للعديد من الشخصيات المرموقة في الدولة، ومنها انطلقت للبحث عن سبل تطوير نفسي ومهاراتي، وعلى الرغم من صعوبة البدايات، إلا أنني تمكنت من إعادة صياغة خطتي والسير قدماً نحو تحقيق أهدافي وطموحاتي».

تأثير إيجابي

ويتابع الزعابي: «اخترت التخصص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية مع تخصص فرعي في القيادة والاتصال، لتكون الفرصة سانحة لتطوير مهارات القيادة والتواصل التي أعتبرها أساسية في تحقيق تأثير إيجابي في المجتمع، كما أستمتع بدراسة النظم السياسية العالمية وتفاعل الدول والمؤسسات الدولية في إدارة شؤون العالم»، لافتاً إلى أن دراسة الصراعات والتحديات العالمية منحته رؤية عميقة للقضايا الدولية الحيوية.

كما يتمتع الزعابي بصفات شخصية كقائد ملهم يسعى للتأثير الإيجابي في الآخرين، لتكون لديه القدرة على التفاوض والتحفيز وتحسين العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة.

خدمة الشباب

ومن خلال شغله منصب نائب رئيس في مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، ونائب رئيس في نادي قسم الحكومة والمجتمع، بالإضافة لكونه سفيراً لبرنامج تطوير الشخصية القيادية، سعى أن يكرس جهده وقته لمساعدة الشباب وتقديم الدعم اللازم لهم والعمل على نقل أصواتهم وآرائهم إلى المسؤولين وأصحاب القرار، بالإضافة إلى تقديم الفرص والبرامج التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم واكتشاف إمكاناتهم الكامنة والذي يراه كجزء من نشاط تطوعي ووسيلة محببة لنفسه في مساعدة الآخرين، خصوصاً فئة الشباب، وعن العقبات التي واجهته يؤكد الزعابي أنه استطاع التغلب عليها وتحويلها إلى فرص للتعلم والتطور، ساعياً للتأثير الإيجابي في المجتمع من خلال دوره كقائد شاب وناشط اجتماعي.

مشاركات وأنشطة

ومن أبرز مشاركات الزعابي، اختياره ضمن ثلاثة طلاب لتمثيل جامعة الإمارات في منتدى شبابي في كازاخستان، وخرج منه بنتائج مثمرة، إلى جانب مشاركته في جلسة نقاشية منظمة من قبل السفارة السويسرية في دولة الإمارات، حول العلاقات الإماراتية السويسرية وسبل التعاون المثمر بين البلدين، إضافة إلى المشاركة في جلسة نقاشية في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن «الدبلوماسية الاقتصادية في عالم مجزأ» بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، كما تم اختياره للتطوع مع وزارة شؤون مجلس الوزراء لاستقبال وفود دبلوماسية في القمة العالمية للحكومات.

فرص استثنائية

يطمح مايد الزعابي أن يكمل مسيرته الدراسية، ويستمر في دعم الشباب الإماراتيين من خلال منحهم فرصاً استثنائية مستقبلية في شتى المجالات، وأن يكون قائداً ملهماً ومتميزاً، ليواصل تقديم نصائحه للطلبة بالبحث عن الشغف والاستمرار في التعلم وبناء شبكات اجتماعية، والعمل بروح الفريق الواحد، والاستمتاع بالتغلب على التحديات والاحتفال بالإنجازات.