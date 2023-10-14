الهند تعلن تحديد يوم وطني للفضاء

أعلنت الحكومة الهندية، السبت، أن يوم الثالث والعشرين من أغسطس من كل عام سيكون يوما وطنيا للفضاء.

وهذا هو اليوم الذي نجحت فيه المركبة القمرية الهندية "تشاندرايان 3" في الهبوط بصورة سلسة على سطح القمر.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية عن وكالة الفضاء الهندية قولها، في بيان أصدرته الجمعة في هذا الشأن، أن "حكومة الهند أعلنت اعتبار يوم الثالث والعشرين من أغسطس من كل عام عيدا وطنيا للفضاء لإحياء ذكرى هذه اللحظة التاريخية".

يذكر أن الهند أصبحت فى الثالث والعشرين من أغسطس الماضي الدولة الرابعة في العالم التي تنجح في مهمة إنزال مركبة فضائية وبصورة سلسة على سطح القمر والأولى التي تهبط مركبتها بالقرب من القطب الجنوبي لسطح القمر.