الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

المجمع الثقافي.. «بيت بيت» تسترجع الزمن الجميل

المجمع الثقافي.. «بيت بيت» تسترجع الزمن الجميل
16 أكتوبر 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
1719 لاعباً ولاعبة في بطولات أبوظبي للجودو
«حصن الاتحاد».. رسالة سلام وفخر في حب الوطن

ألعاب ودمى تقليدية تعود بالأطفال إلى عصر ما قبل التكنولوجيا.. تفاصيل فعالية مميزة يقدمها المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اعتباراً من الخامس من نوفمبر وتستمر حتى الثالث من مارس المقبلين، وتساعد الفاعلية التي تحمل عنوان «بيت بيت» الأطفال فوق 12 سنة في التعرف على أجواء وبساطة الزمن الجميل، من خلال الانغماس في الألعاب الحركية والحكايات التي كانت وسيلة التسلية الوحيدة قبل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وتساعدهم على إشباع فضولهم وتفتح لهم أبواب الإبداع عبر آليات بسيطة وممتعة.

المجمع الثقافي
دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
آخر الأخبار
سيارة شرطة تسير بالقرب من ساحة يوجين فيربويخوفن في منطقة سكاربيك في بروكسل
الأخبار العالمية
توقيف مطلق النار في هجوم بروكسل
اليوم 13:00
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©