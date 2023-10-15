المجمع الثقافي.. «بيت بيت» تسترجع الزمن الجميل

أبوظبي (الاتحاد)

ألعاب ودمى تقليدية تعود بالأطفال إلى عصر ما قبل التكنولوجيا.. تفاصيل فعالية مميزة يقدمها المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اعتباراً من الخامس من نوفمبر وتستمر حتى الثالث من مارس المقبلين، وتساعد الفاعلية التي تحمل عنوان «بيت بيت» الأطفال فوق 12 سنة في التعرف على أجواء وبساطة الزمن الجميل، من خلال الانغماس في الألعاب الحركية والحكايات التي كانت وسيلة التسلية الوحيدة قبل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وتساعدهم على إشباع فضولهم وتفتح لهم أبواب الإبداع عبر آليات بسيطة وممتعة.