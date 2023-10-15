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5 طرق للوقاية من الهواء الملوث

5 طرق للوقاية من الهواء الملوث
16 أكتوبر 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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يؤثر الهواء الملوث على صحة جميع الكائنات الحية، وقد يحدث طبيعياً بسبب البراكين أو حرائق الغابات، أو بفعل الإنسان مثل عوادم السيارات ومحطات الطاقة، ووفقاً لموقع «Airly» الأميركي، فإنه قد يسبب الكثير من مشاكل الجهاز التنفسي والتركيز والغثيان والقيء، وإليك بعض الطرق التي تساعد على حماية نفسك من الهواء الملوث، ومنها:
إغلاق النوافذ
إذا كان الهواء في الخارج ملوثاً، يجب إغلاق الأبواب والنوافذ واستخدم بدلاً منها المراوح أو الفلاتر لتدوير الهواء داخل المنزل.
الأقنعة
اشترِ قناعاً فعالاً مثل «N95» وارتديه عند اضطرارك للخروج من المنزل ليحميك من الجزيئات الدقيقة.
الاستحمام
يساعد الاستحمام بعد العودة من الخارج على إزالة أي ملوثات قد علقت على الجلد أو الشعر.
البقاء في المنزل
حاول أن تبقى في المنزل خلال الأيام التي تعلم فيها بانخفاض جودة الهواء، وإذا تحتم عليك الخروج، قلل من وقت بقائك في الخارج.
مراقبة الهواء
هناك الكثير من الوسائل التي يمكنك بها معرفة جودة الهواء وبعضها متاح مجاناً، ويمكنك التحقق من الخرائط والتطبيقات والفلاتر لتبقى على اطلاع بحالة الهواء التي تساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

تلوث الهواء
البراكين
حرائق الغابات
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