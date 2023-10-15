نعومي كامبل تختتم «أسبوع دبي للموضة»

دبي (الاتحاد)

ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة عالمياً نعومي كامبل، أمس، للمرة الأولى في أسبوع دبي للموضة، حيث شاركت في العرض الأخير لنسخة ربيع/ صيف 2024 من هذا الحدث بعرض لدار الأزياء الماليزية الفاخرة «ريزمان روزيني»، لتختتم النسخة الثانية من أسبوع دبي للموضة الرسمي، والحدث الأبرز في المنطقة، ليكون مسك ختام هذا الأسبوع بعد أن حقق نجاحاً منقطع النظير، حيث افتتحت فعاليات الحدث علامة «Carolina Herrera» كضيف شرف في هذا الموسم.

وكشفت «ريزمان روزيني» التي تعتبر دار أزياء النجوم في موطنها ماليزيا، عن خبرتها في تصميم الأزياء المذهلة على مدى 18 عاماً، عندما قدمت مجموعتها لربيع وصيف 2024 في الأمسية الأخيرة من أسبوع دبي للموضة، مع نعومي كامبل وكوكبة من المشاهير من ماليزيا والمنطقة.

تم إطلاق أسبوع دبي للموضة من قبل حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، بهدف تسليط الضوء على علاماتهم التجارية وتطويرها، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً خامسة للموضة إلى جانب باريس وميلانو ولندن ونيويورك.

وتعتبر كامبل عارضة أزياء رائدة في هذه الصناعة منذ ما يقرب من أربعة عقود، وقد ظهرت مؤخراً على غلاف شهر سبتمبر من مجلة «فوغ»، وشاركت في عروض أزياء كبرى في ميلان وباريس.