4 أسرار تحيط بأحجار «ستونهنج» في إنجلترا

ترجمة: عزة يوسف

تحاط أحجار «ستونهنج»، في سهل سالزبوري بإنجلترا، بأجواء من الغموض، حيث تقف الصخور العملاقة كشواهد صامتة على ماض قديم، وحسب موقع «Travel.Earth» الأميركي، فإن لغز هذه الأحجار قد حير العلماء لوقت طويل، وإليك بعض المعلومات التي عرفها العلماء عن هذه الصخور الغامضة، وهي:

المنشأ

تعود هذه الأحجار إلى أكثر من 5000 عام، وتنتمي إلى العصر الحجري الحديث في عام 3100 قبل الميلاد، وتضمن بناؤها عدة مراحل، ويصل وزن بعض الحجارة فيها إلى 50 طناً وهي على شكل حدوة حصان، وتتكون من الحجارة الزرقاء التي نقلت من تلال بريسلي في ويلز.

البناء

تعجب العلماء من كيفية نقل بناة «ستونهنج» لهذه الصخور العملاقة مع عدم وجود رافعات وآلات مثل الموجودة اليوم، وتوصلوا إلى أنهم استخدموا الزلاجات والبكرات وربما الممرات المائية أيضاً لنقل الأحجار.

المرصد

لا يزال الغرض من بناء هذه الأحجار يكتنفه الغموض، هل كان الهدف أن يكون موقعاً للطقوس الدينية أم مرصداً سماوياً أم مكاناً للاحتفال، وتقول بعض النظريات إنها كانت مرصداً سماوياً لأن تخطيط وضع الحجارة يكشف عن فهم عميق لحركة الشمس والقمر، وربما كانوا يحتفلون عند وقوع حدث مهم كتغير الفصول أو ما شابه.