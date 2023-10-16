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مصر.. تركيب نسخة طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك في الأقصر

الكرنك
16 أكتوبر 2023 14:53

شهدت معابد الكرنك الأثرية الشهيرة في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، اليوم الاثنين ، تركيب نسخة طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك، والتي تعتبر أحد أهم مصادر التاريخ المصري القديم التي تذكر أسماء ملوك مصر العظام وترتيبهم إلى جانب قائمتي أبيدوس وسقارة، وحجر بالرمو، وبردية تورين.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، امين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، في بيان صحفي ، إن مستنسخ قائمة ملوك الكرنك الذي تم تركيبه اليوم، هو أحد المشروعات المهمة التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، نظرا للأهمية التاريخية للقائمة، والمعروضة حالياً بمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس منذ أن تم نقلها عام 1843، من معبد الآخ منو بالكرنك.

ونوه إلى أن مستنسخ هذه القائمة تم تركيبه بنفس مكانه الأصلي بالمعبد وهو نموذج طبق الأصل من القائمة الأصلية، وقد تم صنعه بمصنع كنوز للمستنسخات الأثرية بالوزارة، واستغرق العمل على استنساخه قرابة الثلاثة أشهر.

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وأشار إلى أن إعادة تركيب هذا المستنسخ من القائمة سوف يساهم بشكل كبير في تعريف زائري معابد الكرنك بالتاريخ المصري القديم، والحضارة المصرية العريقة وأسماء ملوكها العظماء.

وقال الدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا إن قائمة الكرنك كان قد شيدها الملك تحتمس الثالث ليذكر فيها أسماء أجداده حيث تحتوي على 61 اسما من ملوك مصر القديمة تبدأ باسم الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة من الدولة القديمة ووالد الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر بالجيزة، وتنتهي باسم الملك تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشر من عصر الدولة الحديثة.

 

المصدر: د ب أ
مدينة الاقصر
مصر
معابد الكرنك
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