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الترفيه

قطار يقل نواباً إلى متنزه ترفيهي بدلاً من البرلمان

سكة حديدية في فرنسا
16 أكتوبر 2023 19:25

أُرسل أعضاء في البرلمان الأوروبي كانوا مسافرين في قطار خاص من العاصمة البلجيكية بروكسل إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بالخطأ إلى متنزه "ديزني لاند" الترفيهي في العاصمة باريس.
أثار وصول القطار المفاجئ إلى "ديزني لاند" فرح مئات من أعضاء البرلمان الأوروبي ومساعديهم الذين يقومون كل شهر تقريباً برحلة مماثلة، لأنّ قانون الاتحاد الأوروبي ينص على أنّ ستراسبورغ هي المقر الرسمي للبرلمان الأوروبي، مع أنّ أعمالاً برلمانية كثيرة تتم في بروكسل.
وعبر منصة "اكس" (تويتر سابقاً)، كتب المستشار الصحفي في البرلمان الأوروبي إيمانويل فولون الذي وجد نفسه داخل القطار في محطة "مارن لا فاليه" قرب المتنزه الترفيهي "عندما يأتي السحر إلى الحياة - هل سيصبح شعار ديزني هو نفسه شعار البرلمان الأوروبي؟".
وكتب موقع "بوليتيكو" الإخباري ساخرا "برلمان ميكي ماوس؟".
وقال البعض، عبر منصة "اكس"، إن الخطأ في المسار يسلط الضوء على ضرورة بقاء أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل ووقف الرحلات التي تستغرق نحو أربع ساعات لحضور جلسات عامة شهرية للبرلمان تستمر أربعة أيام في ستراسبورغ الواقعة في شرق فرنسا قرب الحدود الألمانية.
كانت محطة التوقف في "ديزني لاند" قصيرة جداً مع عدم تمكّن أعضاء البرلمان الأوروبي من النزول والاستمتاع ببعض الألعاب في المتنزه.
وقالت شركة السكك الحديد الفرنسية إن القطار تأخر 45 دقيقة بسبب وقوع خطأ، ثم حوّل في النهاية إلى المسار الصحيح باتجاه ستراسبورغ.

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