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«حمدان للتصوير».. تنهي أعمال التحكيم لدورة «التنوع»

«حمدان للتصوير».. تنهي أعمال التحكيم لدورة «التنوع»
16 أكتوبر 2023 21:29

دبي (وام)
أعلن علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، انتهاء أعمال التحكيم للدورة الثانية عشرة «التنوع»، معلناً أسماء المحكمين الدوليين الخمسة الذين تولوا تحكيم المحاور الأربعة المعتمدة لهذه الدورة، وهي التنوع، ملف مصور، المحور العام، والفن الرقمي. 
شهدت قائمة المحكمين الدوليين للدورة الـ 12 حضور المصور البريطاني الشهير تيم فلاك، الحائز الجائزة التقديرية من «هيبا» سابقاً، بجانب الأمين العام لمسابقة أويسس العالمية لتصوير الحياة البرية المصور الإيطالي ماوريتسيو تينتاريللي، يرافقهم المصور والمؤلف شيم كومبيون، متخصص مخابئ التصوير البرية من جنوب أفريقيا. 

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  • علي خليفة بن ثالث
    علي خليفة بن ثالث

وتشمل القائمة أيضاً المصور والمصمم الكويتي الشهير بقدراته في التلاعب الرقمي سليمان المواش، بجانب المصورة والمحررة البريطانية المتخصصة في الحياة البرية صوفي ستافورد. 
وقال ابن ثالث إن "مجلس أمناء الجائزة يعمل دوماً على تطوير معايير اختيار أعضاء لجنة التحكيم، ويعتبرها من الأولويات، لافتاً إلى أن صناعة التصوير تشهد وتيرة متسارعة في التطور والتحسين وتحولات في الشكل والمضمون. لذا، نعمل على استهداف الخبرات الفوتوغرافية المناسبة لطبيعة المحاور المطروحة ضماناً لشمولية عناصر عملية التقييم، واحتراماً لتفاوت الأذواق البصرية بين الحضارات والثقافات المختلفة".

جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي
لجنة تحكيم
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