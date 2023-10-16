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المرض يدفع «كريستين» لإلغاء جولتها الموسيقية

كريستين أند ذي كوينز (أ ف ب)
17 أكتوبر 2023 02:17

باريس (أ ف ب)

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ألغت المغنية الفرنسية إيلوييز لوتيسييه المعروفة بكريستين أند ذي كوينز، كل حفلاتها المقررة لعام 2023، بسبب معاناتها أحد الأمراض، على ما أفادت عبر صفحتها في «انستغرام»، بعدما كان مقرراً أن تحيي حفلات في الولايات المتحدة وبلجيكا وهولندا.
كان يُفترض أن تستأنف المغنية جولتها مساء أمس الأول في مونتريال وتختتمها في باريس في نوفمبر المقبل، وكان مُقرراً أن تحيي كريستين، التي تعاونت مع مادونا 6 حفلات في الولايات المتحدة.
وجاء في منشور عبر صفحة المغنية في انستغرام إنّ «ريد (لقب كريستين أند ذي كوينز) مرضت مؤخراً، ونزولاً عند توصية الأطباء، اضطرت إلى اتخاذ قرار صعب بإلغاء كل حفلاتها المتبقية للعام 2023».
وكانت كريستين طرحت نهاية عام 2022 ألبوماً بعنوان (Redcar les adorables etoiles) لم يحظ بشعبية كبيرة، ثم أصدرت في يونيو ألبوماً بعنوان (Paranoia، angels، true love)، ونال استحسان النقاد، لذا تبعت إصدار هذا الألبوم جولة موسيقية للمغنية ضمّت حفلات مذهلة.

الولايات المتحدة
بلجيكا
هولندا
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