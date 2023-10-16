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«أسماك» تطبق قواعد الطوارئ!

«أسماك» تطبق قواعد الطوارئ!
17 أكتوبر 2023 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

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وجد العلماء نوعاً من أسماك المياه العذبة يسمى «نيون تترا»، تشكل صفوفاً عند عبورها في المساحات الضيقة حتى لا تصطدم ببعضها بعضاً أو تتسبب في سد الفتحة.
وأجرى العلماء دراسة تضمنت مجموعة من هذه الأسماك ووضعها في حوض به فتحات ضيقة تؤدي إلى مكان آخر بشكل يشبه الصخور، التي توجد في الأنهار التي تسبح بها هذه الأسماك، ثم قام العلماء بوضع شبكة صيد داخل الحوض ولاحظوا أن الأسماك تجمعت في مجموعات وشكلت صفوفاً لتتجنب التزاحم وسد الفتحات ولتتمكن من العبور بمعدل ثابت. وذكر موقع مجلة Science Focus  البريطانية، أن العلماء يفسرون هذا السلوك الذي يشبه سلوك النمل أيضاً، على أنه احترام للقواعد الاجتماعية حتى في حالات الطوارئ.

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