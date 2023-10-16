«روح الأرض».. حماية البيئة بالموسيقى

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي فعاليات «مهرجان روح الأرض 2023» (EarthSoul Festival)، أول مهرجان موسيقي من نوعه يعزز الوعي تجاه البيئة في دولة الإمارات، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل على مسرح مدينة دبي للإعلام، تزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة.

يضم المهرجان، الذي يمتد على مدار 3 أيام، قائمة مذهلة من أكثر من 20 فناناً محلياً وعالمياً يقدمون عروضهم الموسيقية والفنية والإبداعية والترفيهية الرائعة لإرسال رسالة قوية حول أهمية حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث البلاستيكي.

مواهب موسيقية

وتعتلي المسرح مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية خلال «مهرجان روح الأرض 2023»، لتُقدم تجربة لا تُنسى من شأنها أن تترك أثراً عميقاً ملموساً يتردد صداه عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ويوفر الحدث للحضور عروضاً مشوقة لفنانين مشهورين عالمياً، من بينهم نجمة موسيقى البوب الإنجليزية «آن ماري»، والمغني المغربي الشهير وكاتب الأغاني ومنتج الموسيقى المعروف فنياً بـ«ريدوان»، والفنان التركي «مصطفى جيجلي»، والفنان الإماراتي «أرقم»، وأعضاء فرقة «ديسمبر آفنيو» الفلبينية، وفرقة الروك الهندية «جيريش آند ذا كرونيكلز»، ونجوم منصة «كوك ستوديو» وأعضاء فرقة «يونغ ستارز»، وغيرهم الكثير.

طريقة مبتكرة

وعبّر «أرقم»، أحد الأصوات الإماراتية الشهيرة في موسيقى السول في دولة الإمارات، والذي تجسّد موسيقاه قيم حماية البيئة والسلام والتسامح والحب والتفاهم، عن سعادته بالمشاركة، قائلاً: «يشرّفني أن أمثل دولة الإمارات في أول مهرجان موسيقى من نوعه للتوعية بحماية البيئة في دبي، وأتطلع بشغف للمشاركة في الحدث وتقديم تجربة لا تُنسى للجمهور في هذا المهرجان المتميّز الذي يدمج بطريقة مبتكرة الكوكب والفن والموسيقى معاً».

وبالإضافة إلى العروض الموسيقية، يمكن لزوّار المهرجان الاستمتاع بتجربة غنية تتضمن مجموعة من ورش العمل التفاعلية، وجلسات حول الصحة والعافية وحلقات نقاشية تركز على حماية البيئة البحرية والتلوث البلاستيكي، بهدف تثقيف الحضور وتمكينهم من اكتساب فهم أعمق حول التحديات البيئية والحلول، وتوفر الأعمال التركيبية الفنية والديكورية الغامرة في المهرجان، والمصنوعة بدقة من مواد مُعاد تدويرها، تجربة آسرة للحواس لتكون بمثابة أدوات توعوية وتعليمية للحاضرين تشكّل مصدر إلهام لهم لعيش حياة أكثر اخضراراً.

تكريم أمنّا الأرض

وقالت «براجنا فايا»، العضو المنتدب لشركة «أوربت ايفنتس»، الجهة المنظمة للحدث: «يسعدنا الإعلان عن «مهرجان روح الأرض»، الذي يجمع بين الموسيقى والفن ومفاهيم الاستدامة في احتفال ترفيهي للتوعية بأهمية حماية كوكبنا، حيث يسلط المهرجان الضوء على أهمية الممارسات المستدامة، ونحن نؤمن بقوة الفن والموسيقي في إلهام ودفع التغيير الإيجابي، مما يجعل من المهرجان منصة محفزة في رسم مستقبل عالم مستدام لنا جميعاً، ويشكل هذا الحدث دعوة للعمل البيئي، والاحتفاء بالإبداع».

مسابقة فنية

يستضيف «روح الأرض» مسابقة فنية جامعية، يستعرض خلالها طلاب موهوبون أعمالهم الفنية انسجاماً مع شعار «محيطات التغيير»، وتأتي هذه المسابقة تماشياً مع مبادئ حماية البيئة البحرية والتقليل من التلوث البيئي، وتجديد التركيز على أهمية مؤتمر «كوب 28» في الإمارات، لتوفر منصة للفنانين الصاعدين للتألق والمساهمة في نشر رسالة الاستدامة.

منتجات صديقة للبيئة

يتاح للحضور خلال «مهرجان روح الأرض»، اكتشاف باقة متنوعة من المواد الفريدة من نوعها في سوق المهرجان، والاستمتاع بتناول المأكولات الشهية في منطقة عربات الطعام، والتعرّف إلى الأسواق الصديقة للبيئة التي تحتضن متنجات مستدامة، والانغماس في عناصر الجذب المبتكرة الأخرى، كما يتعاون المهرجان مع منظمات غير حكومية محلية وعالمية لدفع الجهود الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية.