«العلاج بالفنّ» ينطلق في أبوظبي اليوم

أبوظبي (وام)

يناقش مؤتمر العلاج بالفن الذي تنطلق فعالياته اليوم في أبوظبي، أساليب العلاج بالفن الذي يعتبر من أقدم العلاجات، ويتضمن المؤتمر الذي ينظمه مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، التابع لدائرة تنمية المجتمع، تحت شعار «التمكين من خلال الإبداع»، برنامجاً غنياً بالفعاليات، بمشاركة خبراء من الإمارات، بينهم سارة باول، ونتاليا جوميز.

وقالت سارة شهيل، المديرة العامة للمركز: «المؤتمر خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لعلاج الجروح النفسية العميقة التي قد لا تكون واضحة للعيان». وأضافت إيما ميلز، أخصائية علاج بالفن من بريطانيا «عندما يتعرض الإنسان لحدث مؤلم، قد لا يمكنه التعبير عنه بالكلمات، وهنا يأتي دور العلاج بالفن ليتيح التواصل بأساليب غير الكلام».