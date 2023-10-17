«الوطني للسينما المغربية» يعلن عن الأفلام المشاركة

محمد نجيم (الرباط)



أعلن المهرجان الوطني للسينما المغربية، الذي يُعد الأكبر على مستوى السينما المغربية، عن قائمة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية، التي اُختيرت للدورة الـ 23، خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023.

تضمنت قائمة الأفلام الطويلة، التي يترأسها المخرج المغربي حكيم بلعباس، فيلم الافتتاح «ملكات» للمخرجة ياسمين بنكيران، و«عبدلينو»، وهو الفيلم الروائي الطويل الرابع في مسيرة هشام عيوش السينمائية، ويحكي قصة شاب يبلغ من العمر ثلاثين عاماً من إحدى المدن الصغيرة والفقيرة، يعمل في مكتب صغير، وتتمثل مهمته الرئيسة في إلصاق الطوابع البريدية على أظرف الرسائل في أجواء كئيبة ورتيبة للغاية، إضافة إلى فيلم «الطابع» لرشيد الوالي، كما تضم القائمة أفلام «حميدة الجايح» للمخرج مصطفى الدرقاوي، و«جلال الدين» لحسن بنجلون، و«أيام الصيف» لفوزي بنسعيدي، و«أزرق القفطان» لمريم التوزاني، و«طعم الصداقة» لنوفل براوي، و«العبد» لعبد الإله الجواهري، و«أبي لم يمت» لعادل الفاضلي، و«واحة المياه المتجمدة» لمحمد رؤوف الصباحي، و«صيف في بجعد» لعمر مول الدويرة، و«عديلة» لعثمان الناصري.

ويتنافس في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 15 فيلماً، منها «على قبر أبي» لجواهين زنتار، «الصحراء حبيبتي» للطيفة أحرار، «نشيد الخطيئة» لخالد معدور، و«أم المهرج» لمنال غوا، وغيرها.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية فتتضمن «بيت الحجبة» لجميلة عناب، و«شظايا السماء» لعدنان بركة، و«تحدي النساء» للبنى اليونسي، و«لفارو» لفاتن خلخال، و«المنجم الأخير» لفاطمة أكلاز، و«حراس الذاكرة» لسعيد بلي، و«مرايا منكسرة» لعثمان السعدوني، و«الرحلة» لسعيد زريبيع، وغيرها.