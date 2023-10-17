شانيا تواين تنضم إلى حفلات «يا سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

تنضم أيقونة موسيقى البوب والموضة الكندية شانيا تواين، إلى برنامج حفلات مهرجان «يا سلام» لما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي لعام 2023، حيث ستحيي حفلاً يوم 25 نوفمبر المقبل في «الاتحاد بارك».

تُعد شانيا واحدة من أشهر نجوم الموسيقى، بعدما حققت ألبوماتها مبيعات أسطورية متجاوزة 100 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم، ولا تزال النجمة الكندية من أكثر نجوم موسيقى الكانترى والبوب تحقيقاً للمبيعات على مدار مسيرتها الموسيقية الممتدة لثلاثة عقود، وتتوجه شانيا إلى أبوظبي بعد تحقيق 3 من ألبوماتها التصنيف الماسي، بعد جولتها الغنائية العالمية لدعم ألبومها الأخير «كوين أوف مي» التي بيعت كل تذاكرها، وتمتع جمهور الفورمولا-1 في جزيرة ياس بمجموعة من أشهر أغانيها.

وسيكون حاملو تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1» على موعد مع أمسية موسيقية غنائية وأداء مبهر تشتهر به النجمة الحائزة 5 جوائز «غرامي»، حين تعتلي النجمة الكندية المسرح لتقدم مجموعة من أغانيها الشهيرة، التي تتضمن «أني مان أوف ماين»، و«ذات دونت أمبريس مي ماتش»، و«يوآر ستيل ذا ون»، و«مان آي فيل لايك إيه وومان».

وتنضم شانيا إلى عدد من كبار نجوم الغناء والموسيقى العالميين الحائزين جوائز، والذين يحيون حفلات مهرجان «يا سلام» لما بعد السباق لهذا العام، حيث يفتتح كل من الدي جاي تييستو والمغنية الشهيرة آفا ماكس برنامج حفلات ما بعد السباق، إضافة إلى حفل فرقة موسيقى الروك «فوو فايترز» المدرجة في قاعة مشاهير الروك أند رول.

نجاحات

تقام فعاليات عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 لهذا العام من 23 إلى 26 نوفمبر في جزيرة ياس، ومن المتوقع أن تحقق عطلة أسبوع السباق نجاحات غير مسبوقة بعد أن شهد الحدث في الموسم الماضي نجاحاً مذهلاً وحضوراً جماهيرياً قياسياً.