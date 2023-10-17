الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مطابخ» المشاهير.. الأغلى والأرقى

«مطابخ» المشاهير.. الأغلى والأرقى
18 أكتوبر 2023 02:43

ترجمة: عزة يوسف

أخبار ذات صلة
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»

منازل المشاهير تُعد الأغلى والأرقى، فهي تقع في أفضل الأحياء ويبلغ ثمنها ملايين الدولارات، وتكون مطابخها من أهم مميزاتها باعتبارها الأكثر حميمية بعد غرف المعيشة، وهنا نذكر أغلى مطابخ المشاهير على الإطلاق، وفقاً لموقع «The Richest» الكندي:
مارثا ستيوارت
تحب سيدة الأعمال والإعلامية الأميركية مارثا ستيوارت قضاء وقت كبير في المطبخ، لعمل وصفات جديدة عبر موقعها الإلكتروني، ويتميز مطبخها بطلاء لامع وأوانٍ نحاسية ومقاعد مطلية بالنحاس لتتماشى مع الديكور.
ديفيد وفيكتوريا بيكهام
يمتلك الزوجان الإنجليزيان ديفيد وفيكتوريا بيكهام عقاراً مذهلاً في هولاند بارك، يحتوي على مطبخ بأرفف خشبية مكشوفة مع إضاءة داخلية، وسلم منزلق للوصول للخزانات العلوية عبر الحائط.
جينيفر غارنر 
تستأجر الممثلة الأميركية جينيفر غارنر حالياً منزلاً حتى ينتهي بناء منزلها في برينتوود، ولها صفحة طبخ على «إنستغرام» يظهر فيها مطبخها بسطح رخامي بالأبيض والأسود وثلاجة مغطاة بباب خشبي.
سيلينا غوميز
يتميز مطبخ المغنية الأميركية سيلينا غوميز بأرفف خاصة بأوانٍ وقدور لصنع المعكرونة التي تحبها، كما تحتفظ ببعض كتب الطبخ، ولديها خزانة مجهزة بالأطعمة لحالات الطوارئ.
تايلور سويفت
تمتلك مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت منازل مذهلة في أميركا، إلا أن المطبخ في منزلها بناشفيل، والذي تبلغ قيمته مليونين ونصف المليون دولار، يعتبر الأفخم، حيث إنه مزخرف بتركيبات خشبية صفراء وحمراء وزرقاء، مع ورق حائط أزرق، وأفران مزينة.
أوبرا وينفري
مطبخ الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري مزين بخزائن بيضاء وفرن مزدوج وموقد مسطح ونوافذ كبيرة تغمر المطبخ بضوء الشمس وتفتح على الحديقة العشبية، وبه أعمال فنية مستوحاة من الريف مثل الأقواس المنسوجة والأوعية الخشبية المزخرفة.

آخر الأخبار
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
الرياضة
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
اليوم 16:30
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
الرياضة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
اليوم 16:27
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
الأخبار العالمية
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
اليوم 16:25
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
الرياضة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
اليوم 16:22
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©