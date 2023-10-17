«مطابخ» المشاهير.. الأغلى والأرقى

ترجمة: عزة يوسف

منازل المشاهير تُعد الأغلى والأرقى، فهي تقع في أفضل الأحياء ويبلغ ثمنها ملايين الدولارات، وتكون مطابخها من أهم مميزاتها باعتبارها الأكثر حميمية بعد غرف المعيشة، وهنا نذكر أغلى مطابخ المشاهير على الإطلاق، وفقاً لموقع «The Richest» الكندي:

مارثا ستيوارت

تحب سيدة الأعمال والإعلامية الأميركية مارثا ستيوارت قضاء وقت كبير في المطبخ، لعمل وصفات جديدة عبر موقعها الإلكتروني، ويتميز مطبخها بطلاء لامع وأوانٍ نحاسية ومقاعد مطلية بالنحاس لتتماشى مع الديكور.

ديفيد وفيكتوريا بيكهام

يمتلك الزوجان الإنجليزيان ديفيد وفيكتوريا بيكهام عقاراً مذهلاً في هولاند بارك، يحتوي على مطبخ بأرفف خشبية مكشوفة مع إضاءة داخلية، وسلم منزلق للوصول للخزانات العلوية عبر الحائط.

جينيفر غارنر

تستأجر الممثلة الأميركية جينيفر غارنر حالياً منزلاً حتى ينتهي بناء منزلها في برينتوود، ولها صفحة طبخ على «إنستغرام» يظهر فيها مطبخها بسطح رخامي بالأبيض والأسود وثلاجة مغطاة بباب خشبي.

سيلينا غوميز

يتميز مطبخ المغنية الأميركية سيلينا غوميز بأرفف خاصة بأوانٍ وقدور لصنع المعكرونة التي تحبها، كما تحتفظ ببعض كتب الطبخ، ولديها خزانة مجهزة بالأطعمة لحالات الطوارئ.

تايلور سويفت

تمتلك مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت منازل مذهلة في أميركا، إلا أن المطبخ في منزلها بناشفيل، والذي تبلغ قيمته مليونين ونصف المليون دولار، يعتبر الأفخم، حيث إنه مزخرف بتركيبات خشبية صفراء وحمراء وزرقاء، مع ورق حائط أزرق، وأفران مزينة.

أوبرا وينفري

مطبخ الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري مزين بخزائن بيضاء وفرن مزدوج وموقد مسطح ونوافذ كبيرة تغمر المطبخ بضوء الشمس وتفتح على الحديقة العشبية، وبه أعمال فنية مستوحاة من الريف مثل الأقواس المنسوجة والأوعية الخشبية المزخرفة.