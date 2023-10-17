فرح الفرض تتفنّن في «لف الورق»

خولة علي (دبي)

تواصل الفنانة الإماراتية فرح الفرض، مشاركتها بمعارض فنية في شتى مدن العالم، بهدف التعريف بالثقافة والهوية الإماراتية من خلال إبداعاتها وتميز أعمالها عبر فن «لف الورق» ومساهمتها في نشره محلياً وعربياً وتقديمها العديد من الورش الفنية، لتحصل على شهادة اعتماد من المجموعة البريطانية، بالإضافة إلى انتسابها لعضوية عدد من الدول الأوربية وأميركا الشمالية، وأيضاً دولة اليابان حيث تمت دعوتها للمشاركة لتقدم مجموعة جديدة من أعمالها التي تمثل ضيافة وكرم أهل الإمارات والحرف المرتبطة بشجرة «النخلة».



هوية وتراث

عن مشاركتها الفنية في اليابان، تقول فرح الفرض: تمت دعوتي من مجموعة فن لف الورق اليابانية، وشاركت بأعمال فنية جديدة تعبر عن هويتي وثقافتي الإماراتية المتمثلة في كرم الضيافة وأهمية النخلة ومكانتها في التراث الشعبي، لافتة إلى مسؤوليتها ودورها في ترك بصمة تعبر عن وطنها وهويته وتراثه، وعن عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، وكانت فرصة لتبادل الخبرات مع الفنانين المشاركين في هذا المعرض.

قهوة وتمور

وقدمت الفرض أعمالاً فنية عدة منها «مخرفة»، وهي عبارة عن سلة تستخدم لوضع الرطب عند خرف شماريخ النخل، كما قدمت قطعة فنية عن «تمر الفرض»، الذي يعتبر أحد أجود أنواع التمور في الدولة، وقدمت إلى جانب العمل شرحاً وافياً عن هذا النوع من التمور متضمناً الفائدة الغذائية ومناطق زراعته في الإمارات، أما العمل الثاني فكان عبارة عن «حبات القهوة»، باعتبار القهوة رمزاً للضيافة الإماراتية والعربية بجانب التمور، فيما كان النموذج الأخير عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد لشاب بالزي الإماراتي يحمل سلة تحوي أنواعاً مختلفة من التمور.

مشاركة إيجابية

وعن مدى أهمية هذه المشاركة وأثرها، تؤكد الفرض أنها تشعر بالفخر لقدرتها على إنجاز مجموعتها في غضون ثلاثة أسابيع، وهذا وقت قياسي بالنسبة لظروف تصميم العمل ومتطلباته، ولكن سعادتها لا توصف، على حد قولها، عندما التقت بفنانين من ثقافات مختلفة وأصدقاء لها من اليابان، أثنوا على أعمالها، وتبادلت التجارب والخبرات معهم حول مواضيع فنية عدة.

وعن انطباع الزوار تجاه ما قدمته من أعمال، تقول الفرض: شعرت بفخر نتيجة ردود الأفعال الإيجابية حول أعمالي التي تعكس ثقافة دولة الإمارات وتعرف الزوار عن قرب، على القهوة العربية، وأنواع التمور وفوائدها، كما أن أعمالي بدت واقعية بالنسبة لهم نظراً لدقتها واحترافيتها، وهذا مؤشر على نجاحي في التعبير عن قدراتي في فن لف الورق.

أول عربية

تبدع فرح الفرض في فن «لف الورق» على المستوى المحلي والعربي، وتعمل على نشر هذا الفن والتعريف به، وقد أطلقت موقعاً باللغة العربية عام 2009 عن فن “لف الورق” باللغتين العربية والإنجليزية، وكانت تشارك في معارض سنوية حول العالم، وقدمت العديد من الورش محلياً وعربياً، وتواصل مسيرتها في تأصيل هذا الفن بين الأجيال، لممارسته واحترافه.