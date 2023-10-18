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منصة "إكس" تفرض رسوماً على المستخدمين الجدد

شعار "إكس"
18 أكتوبر 2023 13:56

بدأت منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، في طرح اشتراك جديد سيفرض على المستخدمين الجدد دفع رسوم بواقع دولار واحد سنويا للوصول إلى الميزات الأساسية للمنصة.

وقالت شركة "إكس"، في بيان، إن المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين سيكونون أول من سيجربون برنامج "نوت ايه بوت" أو "ليس حسابا آليا". وأضافت الشركة "يهدف هذا البرنامج الجديد إلى الدفاع ضد الحسابات الآلية (الروبوتات) ومرسلي الرسائل العشوائية الذين يحاولون التلاعب بالمنصة وتعطيل تجربة مستخدمي إكس الآخرين".

وقالت الشركة "سيقوم هذا بتقييم إجراء قوي محتمل لمساعدتنا في مكافحة الحسابات الآلية ومرسلي الرسائل العشوائية على  منصة "إكس"، مع موازنة إمكانية الوصول إلى النظام الأساسي للمنصة من خلال فرض مبلغ الرسوم البسيط."

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ولن يتأثر المستخدمون الحاليون بخدمة الاشتراك الجديدة. وسيكون باستطاعة أولئك الذين يختارون عدم دفع رسوم الاشتراك القيام بإجراءات "القراءة فقط"، ومنها قراءة المنشورات ومشاهدة المقاطع المصورة ومتابعة الحسابات.

ولكنهم لن يتمكنوا من الإعجاب بالمشاركات أو الرد على المنشورات أو إعادة النشر أو الاقتباس أو وضع إشارة مرجعية على المشاركات. واستحوذ ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على الشركة التي كانت تسمى سابقا تويتر قبل عام مقابل 44 مليار دولار.

 

المصدر: د ب أ
منصة إكس
وسائل التواصل الاجتماعي
تويتر
المستخدم
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