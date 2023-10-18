«ألعاب تكتيكية» إماراتية في عشق آباد

عشق آباد (وام)

بمشاركة 3 فرق رياضية إماراتية، و40 فريقاً من تركمانستان، نظمت سفارة الدولة في عشق آباد بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والرياضة التركمانيتين، فعالية الألعاب التكتيكية الإماراتية التركمانية، بمناسبة مرور 28 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأقيمت الفعالية في القرية الأولمبية بالعاصمة عشق آباد بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في الدولة.. وأكد أحمد الهاملي سفير الدولة لدى تركمانستان، أن مثل هذه المسابقات تعزز العلاقات الثقافية والرياضية وتبني جسور التواصل بين الشعبين الصديقين.