إطلاق لعبة «كوب 28 الإمارات»

دبي (وام)

مع قرب استضافة «كوب 28»، أطلق اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، لعبة المغامرات البيئية التوعوية «كوب 28 الإمارات» بـ 6 لغات، في معرض جيتكس.

وأكد العميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، أن اللعبة ليست مجرد مصدر للترفيه، بل وسيلة توعوية تهدف إلى تنمية الوعي، وحث أفراد المجتمع للحفاظ على الطبيعة، مشيراً إلى تطوير اللعبة داخلياً من قبل مركز التكنولوجيا الافتراضية بالإدارة.. أوضح العميد أحمد مرداس نائب مدير الإدارة أن اللعبة تتوافر على «آبل ستور» و«جوجل بلاي»، و«هواوي»، بـ«العربية» و«الإنجليزية» و«الفرنسية» و«الروسية» و«الإسبانية» و«الصينية».. وقال العقيد د. منصور ناصر الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية: إن ألعاب الفيديو تشرك

المليارات في إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والبيئية.