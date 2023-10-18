مهرجان الخريف ينثر المرح في جزيرة المارية

أبوظبي (الاتحاد)

في الساحة الجنوبية «ساوث بلازا»، تطلق جزيرة المارية؛ وجهة أبوظبي الرائدة للأعمال والحياة العصرية، احتفالات مهرجان الخريف، تحت عنوان «قرية الحلوى»، وتتحول الجزيرة خلال يومي 27 و28 أكتوبر الحالي إلى ساحة كرنفالية بمناسبة المهرجان الذي يتضمن عروضاً يومية ومسابقات وأنشطة ترفيهية متجولة. ودعت المارية زوارها لرحلة مفعمة بالترفيه عبر فعاليات مرحة تلائم جميع أفراد العائلة.. ويتضمن برنامج المهرجان عروضاً مبتكرة بينها مصنع الشوكولاتة وهجوم الكراكن، إضافة إلى مجموعة مسابقات تتصدرها جائزة أفضل زيّ، وحلوى الدونت المتحركة، ومسابقة «سبوكي سبيل»، ويشمل البرنامج فعاليتي الفنانين المتجولين والموسيقى الحية.