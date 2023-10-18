الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مهرجان الخريف ينثر المرح في جزيرة المارية

مهرجان الخريف ينثر المرح في جزيرة المارية
19 أكتوبر 2023 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
«الإمارات للدراجات» الأفضل عام 2023

في الساحة الجنوبية «ساوث بلازا»، تطلق جزيرة المارية؛ وجهة أبوظبي الرائدة للأعمال والحياة العصرية، احتفالات مهرجان الخريف، تحت عنوان «قرية الحلوى»، وتتحول الجزيرة خلال يومي 27 و28 أكتوبر الحالي إلى ساحة كرنفالية بمناسبة المهرجان الذي يتضمن عروضاً يومية ومسابقات وأنشطة ترفيهية متجولة. ودعت المارية زوارها لرحلة مفعمة بالترفيه عبر فعاليات مرحة تلائم جميع أفراد العائلة.. ويتضمن برنامج المهرجان عروضاً مبتكرة بينها مصنع الشوكولاتة وهجوم الكراكن، إضافة إلى مجموعة مسابقات تتصدرها جائزة أفضل زيّ، وحلوى الدونت المتحركة، ومسابقة «سبوكي سبيل»، ويشمل البرنامج فعاليتي الفنانين المتجولين والموسيقى الحية.

جزيرة المارية
أبوظبي
آخر الأخبار
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
الرياضة
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
اليوم 16:30
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
الرياضة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
اليوم 16:27
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
الأخبار العالمية
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
اليوم 16:25
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
الرياضة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
اليوم 16:22
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©