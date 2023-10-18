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الهوايات تحقق 6 فوائد للصحة النفسية

الهوايات تحقق 6 فوائد للصحة النفسية
19 أكتوبر 2023 02:11

ترجمة: عزة يوسف

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الحصول على وقت خاص بعد العمل لممارسة الهوايات المفضلة أمر مهم للصحة النفسية والاسترخاء، وإليك بعض من فوائد ممارسة الهوايات بعد العمل، كما ذكرها موقع مدونة Better Up الأميركي:
الإيجابية
يبني الاشتراك في نشاطات ترفيهية القدرة على مواجهة الشعور بالاكتئاب، فهي تمدنا بمشاعر إيجابية للتعامل مع التوتر، مثل الشعور الحسن بعد ممارسة السباحة أو الرسم.
الإنجاز
تتطلب العديد من الهوايات تحديد أهداف ومتابعة التقدم فيها، ما يولد شعوراً بالإنجاز يحفزك على المزيد من التقدم.
المهارة
تُعتبر الهوايات فرصة لتعليم النفس وبناء الشخصية، فهواية مثل الركض تزيد من مهاراتك البدنية وتكسبك صفة المثابرة.
الإنتاج
يساعد الحصول على فترات راحة من العمل لممارسة الهوايات في العودة إلى العمل بمزيد من التركيز والإنتاجية، فممارسة الركض أو التنزه أو حتى الاستماع إلى الموسيقى يشعرك بأجواء مختلفة وذهن صاف.
السعادة
أثبتت الدراسات أن ممارسة الهوايات بانتظام تزيد من مستويات السعادة لدى الأشخاص، كما أن ممارسة الأنشطة مع آخرين تتيح نوعاً من الترابط والانتماء نتيجة تكوين الصداقات، ما يقلل الشعور بالتوتر بشكل غير مباشر.
عادات صحية
يمكنك استبدال عادة الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي بممارسة الأنشطة والهوايات، وهو أمر أكثر صحية وإنتاجية.

الصحة النفسية
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