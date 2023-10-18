لونغوريا تطلق استوديو إنتاج لدعم المواهب

كان، فرنسا (أ ف ب)

أعلنت الممثلة إيفا لونغوريا خلال السوق الدولية للمحتوى السمعي البصري «ميبكوم»، والتي تستضيفها مدينة كان في جنوب شرقي فرنسا، إطلاق استوديو جديد للإنتاج يكون جهة حاضنة للمواهب. شارك في إنشاء الاستديو الجديد كريس أبريغو الاسم الفني اللامع في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. وذكرت نجمة مسلسل «ديسبرت هاوس وايفز»، التي صدر هذا العام أوّل فيلم تخرجه، بعنوان «فلامينغ هوت»، أنها لطالما كانت تبدي اهتماماً وفضولاً بشأن فكرة التواجد خلف الكاميرا. وقالت: إن الرغبة في تقديم المزيد لا تنجح في هوليوود، لأن هذا القطاع يدفعك لأن تبقى ضمن اختصاصك. وأضافت: أرغب في طرح نموذج بديل، مع مقاربة حديثة لإنشاء محتوى بتأثير ثقافي قوي، وبنية تحتية تتيح الابتكار، وهو ما نفتقر إليه في هوليوود. وأوضحت الشركة التي تتبوأ عالمياً صدارة الإنتاج المستقل للبرامج السمعية والبصرية، في بيان، أن مهمة الاستديو ستتمثل في الاستثمار بمجال الإعلام وإنتاج المحتوى الأصلي في الولايات المتحدة.