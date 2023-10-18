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محمد إمام.. «كوبرا» في رمضان

محمد إمام.. «كوبرا» في رمضان
19 أكتوبر 2023 02:11

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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استقر الممثل محمد عادل إمام على خوض السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «كوبرا»، ويجسد فيه شخصية صاحب ورشة إصلاح سيارات في إحدى المناطق الشعبية. وبسبب مهاراته في عالم السيارات يتورط مع مجموعة من الخارجين على القانون، ويناقش العمل تأثير الفقر على بعض الأشخاص الحالمين بالثراء، تأليف أحمد محمود أبو زيد،  إخراج أحمد شفيق، وبطولة محمود البزاوي وأوس أوس.
وعلى الصعيد السينمائي يواصل إمام تصوير مشاهده المتبقية في فيلم «عالم علام»، ويجسد شخصية معلم لمادة التاريخ يطالب بنقله إلى إحدى المدارس في الصحراء الغربية، يحب فتاة ترفض عشيرتها زواجها من خارج القبيلة وفقاً للعادات والتقاليد. والفيلم إخراج شريف عرفة، وبطولة باسم سمرة وأسماء جلال.
ويتنظر إمام طرح فيلم «أبو نسب» خلال موسم رأس السنة، ويجسد فيه شخصية طبيب يحب ابنة عمته، وتدور أحداثه حول شاب يعاني من تداخل صلة القرابة في حياته وتأثيرها عليه. الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني وياسمين صبري. وهو التعاون الثالث بين ياسمين وإمام، بعد فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018.

محمد إمام
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